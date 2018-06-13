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Очень дорогой шоколад: бизнесмен Мошенский купил «Президент» с автографом Лукашенко за 10 тыс долларов
Шоколадку продали за 20 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Покупателем стал бизнесмен Александр Мошенский.
Начальная цена лота была 2,75 рубля, что соответствует розничной цене шоколада. На обертке кроме автографа есть и пожелание от официального лидера Беларуси: «Мир вашему дому!».
Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области. Там идет строительство домика для формирования у воспитанников и появления навыков самостоятельного проживания,
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Очень дорогой шоколад: бизнесмен Мошенский купил «Президент» с автографом Лукашенко за 10 тыс долларов
Шоколадку продали за 20 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Покупателем стал бизнесмен Александр Мошенский.
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