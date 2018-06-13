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Очень дорогой шоколад: бизнесмен Мошенский купил «Президент» с автографом Лукашенко за 10 тыс долларов

14.06.2018 01:20 — Разное | БДГ  
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Шоколадку продали за 20 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Покупателем стал бизнесмен Александр Мошенский.

Начальная цена лота была 2,75 рубля, что соответствует розничной цене шоколада. На обертке кроме автографа есть и пожелание от официального лидера Беларуси: «Мир вашему дому!».

Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области. Там идет строительство домика для формирования у воспитанников и появления навыков самостоятельного проживания, передает БелТА.

 
 
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Шоколадку продали за 20 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Покупателем стал бизнесмен Александр Мошенский.
 
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