Очень дорогой шоколад: бизнесмен Мошенский купил «Президент» с автографом Лукашенко за 10 тыс долларов

Шоколадку продали за 20 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Покупателем стал бизнесмен Александр Мошенский.

Начальная цена лота была 2,75 рубля, что соответствует розничной цене шоколада. На обертке кроме автографа есть и пожелание от официального лидера Беларуси: «Мир вашему дому!».