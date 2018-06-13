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От 260 рублей в месяц. Сколько сейчас стоит кредит на новый автомобиль

14.06.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Для многих автомобиль незаменимый помощник в повседневной жизни. Но что делать, если на желаемую покупку не хватает накопленных сбережений? FINANCE.TUT.BY обратил внимание на кредиты для покупки нового «железного друга».


Фото: Инга Шкелер

В нашу выборку попали кредиты на покупку нового автомобиля. Главные критерии отбора — отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Кредиты на покупку автомобиля требуют наличия обеспечения и вложения собственных средств в сделку. В качестве дополнительной страховки чаще всего банк попросит залог приобретаемого автомобиля, а иногда и дополнительное поручительство физического лица.

Вот такие условия сейчас готовы предложить банки:

Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля

Банк, кредит

Ставка, срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)

Технобанк,
«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей

30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)

Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования: 12,99 — 16,45% или
13,8% первые 360 дней, потом 14,8%.

до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

10%, залог приобретаемого автомобиля

Банк Москва — Минск,
«Автонадо»

16,45%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности.

нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»

15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 11%, потом 14,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год 13,5%, далее 15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 5 лет, до 90% от стоимости

10%, залог автомобиля

Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах:

  • Как и по другим видам займов, ставки по кредитам на приобретения нового автомобиля практически не меняются и держатся на одинаковом уровне уже несколько месяцев. Оформить договор можно под 14 — 16,45%. Кстати, остаются популярными предложения от банков со ставкой, сниженной на несколько процентных пунктов в первые годы действия кредита. Так, например, у Белагропромбанка, Паритетбанка и Белорусского народного банка действуют интересные условия: эти банки готовы снизить основную ставку на 1 — 2 процентных пункта в первый год действия кредита;
  • Для потребительских кредитов максимальный срок в основной массе составляет до 5 лет. А вот для кредитов на покупку автомобилей банки готовы предложить до 7 лет. Если этого срока мало, то можно обратиться в Банк Москва — Минск. Этот банк предлагает самый длительный срок — 10 лет, за которые можно вернуть весь займ;
  • Прежде чем оформлять кредитный договор очень важно обратить внимание на условия по обеспечению и собственному участию. Так, качестве обеспечения банк попросит залог приобретаемого автомобиля, иногда дополнительное поручительство. А вот что касается собственного участия, то сейчас оно будет составлять 10 — 30% от суммы покупки. Если у вас нет желания вкладывать свои деньги, то советуем обратить внимание на несколько банков, которые этого не требуют. Сейчас такие условия действуют у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка Москва-Минск, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка.

Сколько придется платить банку

Предположим, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.

Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 262,36 рублей, максимальная переплата — 8 038,24 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).

Приводится примерный расчет на основании кредита «Поехали!» от Технобанка (самая низкая основная процентная ставка).

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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Как и по другим видам займов, ставки по кредитам на приобретения нового автомобиля практически не меняются и держатся на одинаковом уровне уже несколько месяцев.
 
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