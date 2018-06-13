От 260 рублей в месяц. Сколько сейчас стоит кредит на новый автомобиль

Для многих автомобиль незаменимый помощник в повседневной жизни. Но что делать, если на желаемую покупку не хватает накопленных сбережений? FINANCE.TUT.BY обратил внимание на кредиты для покупки нового «железного друга».
В нашу выборку попали кредиты на покупку нового автомобиля. Главные критерии отбора — отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
Кредиты на покупку автомобиля требуют наличия обеспечения и вложения собственных средств в сделку. В качестве дополнительной страховки чаще всего банк попросит залог приобретаемого автомобиля, а иногда и дополнительное поручительство физического лица.
Вот такие условия сейчас готовы предложить банки:
Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля
Банк, кредит
Ставка, срок, максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия, обеспечение
Приорбанк, «На новый автомобиль»
15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте
20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Технобанк, «Поехали!»
14%, до 7 лет, до 100 000 рублей
30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв»
В зависимости от вида страхования: 12,99 — 16,45% или 13,8% первые 360 дней, потом 14,8%.
нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог
БПС-Сбербанк, «Главная дорога со Сбербанком!»
15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки),
до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте
нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
Банк БелВЭБ, «Сваё аўто»
14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей
нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк, «Автокредитование»
первый год 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Беларусбанк, «Кредит на приобретение автомобиля»
Первые 180 дней 11%, потом 14,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белинвестбанк, «На приобретение нового автомобиля»
15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля
30%, залог приобретаемого автомобиля
БТА Банк, «Автоэкспресс»
первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк, «АвтоШанс»
первый год 13,5%, далее 15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Цептер Банк, Цептер Авто
14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 5 лет, до 90% от стоимости
10%, залог автомобиля
Франсабанк, «Кредит на приобретение нового автомобиля»
16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля
20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Главные выводы об автокредитах:
Как и по другим видам займов, ставки по кредитам на приобретения нового автомобиля практически не меняются и держатся на одинаковом уровне уже несколько месяцев. Оформить договор можно под 14 — 16,45%. Кстати, остаются популярными предложения от банков со ставкой, сниженной на несколько процентных пунктов в первые годы действия кредита. Так, например, у Белагропромбанка, Паритетбанка и Белорусского народного банка действуют интересные условия: эти банки готовы снизить основную ставку на 1 — 2 процентных пункта в первый год действия кредита;
Для потребительских кредитов максимальный срок в основной массе составляет до 5 лет. А вот для кредитов на покупку автомобилей банки готовы предложить до 7 лет. Если этого срока мало, то можно обратиться в Банк Москва — Минск. Этот банк предлагает самый длительный срок — 10 лет, за которые можно вернуть весь займ;
Прежде чем оформлять кредитный договор очень важно обратить внимание на условия по обеспечению и собственному участию. Так, качестве обеспечения банк попросит залог приобретаемого автомобиля, иногда дополнительное поручительство. А вот что касается собственного участия, то сейчас оно будет составлять 10 — 30% от суммы покупки. Если у вас нет желания вкладывать свои деньги, то советуем обратить внимание на несколько банков, которые этого не требуют. Сейчас такие условия действуют у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка Москва-Минск, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка.
Сколько придется платить банку
Предположим, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.
Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 262,36 рублей, максимальная переплата — 8 038,24 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).
Приводится примерный расчет на основании кредита «Поехали!» от Технобанка (самая низкая основная процентная ставка).