От 260 рублей в месяц. Сколько сейчас стоит кредит на новый автомобиль

Для многих автомобиль незаменимый помощник в повседневной жизни. Но что делать, если на желаемую покупку не хватает накопленных сбережений? FINANCE.TUT.BY обратил внимание на кредиты для покупки нового «железного друга».



Фото: Инга Шкелер

В нашу выборку попали кредиты на покупку нового автомобиля. Главные критерии отбора — отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Кредиты на покупку автомобиля требуют наличия обеспечения и вложения собственных средств в сделку. В качестве дополнительной страховки чаще всего банк попросит залог приобретаемого автомобиля, а иногда и дополнительное поручительство физического лица.

Вот такие условия сейчас готовы предложить банки:

Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Приорбанк,

«На новый автомобиль» 15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) Технобанк,

«Поехали!» 14%, до 7 лет, до 100 000 рублей 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) Белорусский народный банк,

«Оранжевый драйв» В зависимости от вида страхования: 12,99 — 16,45% или

13,8% первые 360 дней, потом 14,8%. до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля 10%, залог приобретаемого автомобиля Банк Москва — Минск,

«Автонадо» 16,45%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности. нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог БПС-Сбербанк,

«Главная дорога со Сбербанком!» 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто» 14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование» первый год 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«Кредит на приобретение автомобиля» Первые 180 дней 11%, потом 14,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля» 15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%, залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс» первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс» первый год 13,5%, далее 15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Цептер Банк,

Цептер Авто 14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 5 лет, до 90% от стоимости 10%, залог автомобиля Франсабанк,

«Кредит на приобретение нового автомобиля» 16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах:

Как и по другим видам займов, ставки по кредитам на приобретения нового автомобиля практически не меняются и держатся на одинаковом уровне уже несколько месяцев. Оформить договор можно под 14 — 16,45%. Кстати, остаются популярными предложения от банков со ставкой, сниженной на несколько процентных пунктов в первые годы действия кредита. Так, например, у Белагропромбанка , Паритетбанка и Белорусского народного банка действуют интересные условия: эти банки готовы снизить основную ставку на 1 — 2 процентных пункта в первый год действия кредита;

, и действуют интересные условия: эти банки готовы снизить основную ставку на 1 — 2 процентных пункта в первый год действия кредита; Для потребительских кредитов максимальный срок в основной массе составляет до 5 лет. А вот для кредитов на покупку автомобилей банки готовы предложить до 7 лет. Если этого срока мало, то можно обратиться в Банк Москва — Минск . Этот банк предлагает самый длительный срок — 10 лет, за которые можно вернуть весь займ;

. Этот банк предлагает самый длительный срок — 10 лет, за которые можно вернуть весь займ; Прежде чем оформлять кредитный договор очень важно обратить внимание на условия по обеспечению и собственному участию. Так, качестве обеспечения банк попросит залог приобретаемого автомобиля, иногда дополнительное поручительство. А вот что касается собственного участия, то сейчас оно будет составлять 10 — 30% от суммы покупки. Если у вас нет желания вкладывать свои деньги, то советуем обратить внимание на несколько банков, которые этого не требуют. Сейчас такие условия действуют у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка Москва-Минск, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка.

Сколько придется платить банку

Предположим, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.

Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 262,36 рублей, максимальная переплата — 8 038,24 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).

Приводится примерный расчет на основании кредита «Поехали!» от Технобанка (самая низкая основная процентная ставка).

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