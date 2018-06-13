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18-летняя бельгийская студентка выиграла титул "Мисс мундиаль-2018"
В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира-2018.
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— Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира, — сказала девушка после победы.
На групповом этапе чемпионата мира в России Бельгия сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.
Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе. За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых.
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В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира-2018.
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