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18-летняя бельгийская студентка выиграла титул "Мисс мундиаль-2018"

14.06.2018 07:36 — Разное | Tut.by  
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В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира-2018.


Фото: @mrs.crollette/Instagram.com

Как информирует Сanalc.be, титул «Мисс мундиаль» выиграла 18-летняя представительница Бельгии Зоэ Брунет.

— Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира, — сказала девушка после победы.

На групповом этапе чемпионата мира в России Бельгия сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.

Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе. За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых.


Фото: @mrs.crollette/Instagram.com


 
 
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В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира-2018.
 
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