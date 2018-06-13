В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира-2018.



Фото: @mrs.crollette/Instagram.com

Как информирует Сanalc.be , титул «Мисс мундиаль» выиграла 18-летняя представительница Бельгии Зоэ Брунет.

— Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира, — сказала девушка после победы.

На групповом этапе чемпионата мира в России Бельгия сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.

Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе. За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых.



Фото: @mrs.crollette/Instagram.com



