|
Аниме «Могила светлячков» признан лучшим за всю историю анимации
Список ста лучших анимационных фильмов всех времен опубликовало идание USA Today. На вершине рейтинга оказался анимационный фильм «Могила светлячков».
Мультфильм создан известной японской студией Ghibli. Лента японского режиссёра Исао Такахаты вышла в прокат в 1988 году. Сюжет её основан на трагической истории детей, лишившихся родителей во время Второй мировой войны.
Рейтинг был составлен на основании зрительских отзывов и показателей популярности мультфильмов в сети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список ста лучших анимационных фильмов всех времен опубликовало идание USA Today. На вершине рейтинга оказался анимационный фильм «Могила светлячков».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)