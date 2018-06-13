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Аниме «Могила светлячков» признан лучшим за всю историю анимации

14.06.2018 07:56 — Разное | ОНТ  
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Список ста лучших анимационных фильмов всех времен опубликовало идание USA Today. На вершине рейтинга оказался анимационный фильм «Могила светлячков».

Мультфильм создан известной японской студией Ghibli. Лента японского режиссёра Исао Такахаты вышла в прокат в 1988 году. Сюжет её основан на трагической истории детей, лишившихся родителей во время Второй мировой войны.

Второе место в списке занял 3D-фильм «Головоломка» (2015 год), третье – «История игрушек: Большой побег» ( 2010 год). Оба мультфильма выпущены студией Pixar.

Рейтинг был составлен на основании зрительских отзывов и показателей популярности мультфильмов в сети.

 
 
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Список ста лучших анимационных фильмов всех времен опубликовало идание USA Today. На вершине рейтинга оказался анимационный фильм «Могила светлячков».
 
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