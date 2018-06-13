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Беларусь хочет восстановить с Россией товарооборот в $40 млрд

14.06.2018 08:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь хочет восстановить с Россией товарооборот в млрд
БЕЛТА / Совмин

В ходе заседания Андрей Кобяков предложил закрепить в качестве стратегической задачи выход Беларуси и России на товарооборот в размере более $40 млрд.  

Беларусь хочет восстановить с Россией товарооборот в млрд Акции «Атланта» на 19,485 млн руб передадут в республиканскую собственность

- Закрепленный в 2017 году позитивный тренд к восстановлению экономического роста в наших странах нашел отражение в итогах двусторонней торговли. За прошлый год взаимный товарооборот увеличился на 23,5% и составил $32,4 млрд. Причем взаимный товарооборот более чем на 80% обеспечен платежами в национальных валютах, прежде всего, в российском рубле. Хорошо было бы, если бы весь взаимный товарооборот и в области ценообразования формировался исключительно в национальных валютах - белорусских и российских рублях, - слова Андрея Кобякова приводит сайт Совета министров Республики Беларусь.

Отмечается, сейчас важно приложить максимум усилий для закрепления тенденции роста взаимного товарооборота. 

- В качестве стратегической задачи предлагаю закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд, - сказал Премьер-министр.

Также глава правительства заявил, что Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков принял участие в очередном заседании Совета Министров Союзного государства, которое прошло в Москве.
 
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