Витеблянку, которая хотела подделать права на имя сестры, оштрафовал суд

Суд Первомайского района Витебска 13 июня вынес приговор 32-летней жительнице областного центра, которую обвиняли в подделке водительских прав и использовании заведомо подложного документа. Она получила штраф в сумме 70 базовых величин (1715 рублей), сообщила TUT.BY официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

В январе этого года витеблянку на 3 года лишили прав — за управление Nissаn Jukе в пьяном виде. Тогда горожанка решила получить новое удостоверение, в котором будет ее фотография, но анкетные данные сестры. Для этого она воспользовалась паспортом, медицинскими документами, водительскими правами и талоном к ним на имя родственницы. Женщина думала, что сестра, у которой нет своего авто, не заметит отсутствия этих документов.

В марте обвиняемая прошла медкомиссию и получила водительскую справку на имя сестры, но со своей фотографией.

Несмотря на лишение прав, женщина приехала в ГАИ на личном автомобиле. Обратилась для замены документов, предоставив паспорт, водительское удостоверение и талон к нему на имя сестры, медицинскую справку с данными родственницы, но со своей фотографией.

Но получить новые документы не смогла — при выезде со стоянки от здания ее остановил сотрудник ГАИ. Женщина представилась ему данными сестры и предъявила документы на машину, пояснив, что водительское удостоверение и талон к нему отдала на замену. Однако сотрудник ГАИ уже видел, как женщина парковалась на Nissаn Jukе, и вспомнил, что ранее ее лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Смягчающими обстоятельствами суд признал раскаяние женщины, а также то, что она воспитывает малолетнего ребенка.

Приговор может быть обжалован.