Протесты против нового названия страны проходят в Македонии

Жители столицы Македонии Скопье вышли на акцию протеста против нового названия республики – «Северная Македония».

Напомним, македонский премьер-министр Зоран Заев на днях договорился со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом о том, что название «Македония», которое не устраивает официальные Афины, будет слегка подкорректировано. Стороны сошлись на том, что бывшая югославская республика будет именоваться «Северной Македонией».

Однако такое решение не устроило как радикальные партии в Греции (по их мнению, слово «Македония» должно отсутствовать в названии их северных соседей в принципе, и относиться лишь к греческой провинции), так и жителей Македонии, в том числе президента Георге Иванова. Он заявил, что не подпишет указ о переименовании страны.

Протестующие на улицах требовали отставки Зорана Заева, пели патриотические песни, а отдельные радикалы бросали камни и бутылки в полицию.