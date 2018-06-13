"Тот, кто мешает женщине сделать аборт, получает штраф около 10 тысяч евро". Рассказ о жизни француженок

Пост переехавшей во Францию белоруски Ларисы Кисель, в котором она сравнивала французских и белорусских женщин, вызвал бурные обсуждения. Мы решили дать возможность высказать свое мнение еще одной белорусской девушке, которая уже давно живет на две страны , потому что встречается с французом.

Какие же на самом деле француженки двадцать первого века и так ли сильно отличаются они от белорусок, как нам кажется — об этом наша сегодняшняя статья.

Мода и стиль

У меня нет цели оспаривать тот факт, что слова «Франция» и «мода» если не синонимы, то уж точно неразрывно связаны друг с другом. Но если вы едете в Париж с представлением о том, что каждая встречная девушка будет выглядеть, как сошедшая с обложки журнала картинка, вас ждет разочарование. В повседневной жизни француженки стараются одеваться неброско и довольно просто (но со вкусом).





Предпочтение отдается темным цветам, и это видно даже на витринах модных магазинов. Я, большой любитель скрашивать серые минские дни яркими красками, поначалу не могла себе там ничего найти: все казалось мрачным и слишком простым. Во Франции же хватает солнечных дней, чтобы не пытаться их компенсировать яркими вещами, а потому в гардеробе француженок чаще всего можно встретить вещи черного, белого, серого и темно-синего цветов. Практически в любом модном магазине вы найдете футболки и платья в узкую сине-белую полоску, ведь этот рисунок для Франции традиционен: он символизирует одежду моряков. Морская тематика в одежде тут очень популярна, ведь берега только континентальной Франции омываются двумя морями (Средиземным и Северным), Атлантическим океаном и проливом Ла-Манш, а что уж говорить о ее заморских территориях!

Молодое поколение француженок в любое время года носит джинсы-скинни, красиво облегающие их стройные ноги. Дальше гардероб варьируется в зависимости от сезона и погоды. Весной и летом везде будут ходить девушки в черных косухах и белых футболках, иногда с разными надписями. Обувь, как правило, выбирается удобная — кеды или кроссовки, часто белого цвета. В самую жару девушки переодеваются в короткие комбинезоны из легких светлых тканей (последние годы этот предмет одежды во Франции на пике моды). На ногах — все те же кеды или босоножки.

С приходом холодов француженки достают из шкафов удобные парки, а когда ноги с оголенными лодыжками начинают мерзнуть, их обувают в полусапожки черного или коричневого цвета. Все опять-таки практичное, удобное и без каблуков.





Француженки кроме всего прочего обладают особым талантом «дорого» носить дешевые вещи. Здесь плохим тоном считается, если можно угадать бренд одежды и аксессуаров, если вещь прямо-таки кричит о своей цене. Главным показателем хорошего стиля будет то, как ты носишь вещь и с чем ее сочетаешь.

Здесь не бывает таких суровых зим, как у нас, а потому никто не носит толстых колготок, варежек, шуб и меховых сапог. Приезжая во Францию зимой, я порой с удивлением замечала людей в кроссовках и джинсах, заканчивающихся на середине лодыжки и оставляющих часть ноги абсолютно голой. С таким же удивлением члены семьи моего парня разглядывали мой солидный белорусский пуховик, трогали мех на капюшоне и шутили про холодные русско-белорусские зимы.

Дамы более старшего возраста — настоящие образцы стиля. Только во Франции, мне кажется, можно встретить настолько элегантных бабушек, неспешно прогуливающихся вдоль озера под ручку со своими не менее элегантными дедушками. По ним видно, что для них на пенсии жизнь только началась и сейчас они действительно получают от нее удовольствие. Такие дамы предпочитают джинсам классические брюки с удобной обувью и просторными джемперами, блузами и пуловерами, поверх они надевают элегантное пальто спокойного, «припудренного» оттенка. Картину завершают со вкусом подобранные шарфики и семенящие рядом собачки.

Что удивительно для меня — здесь почти не носят юбок и платьев. Все девушки и женщины повально ходят в джинсах и брюках, и если вы встретите девушку в юбке и на каблуках, то можно смело с ней заговорить по-русски.

Я предпочитаю женственную одежду, потому что чувствую себя в ней гораздо более привлекательно, и во Франции своим привычкам тоже не изменяю. Порой я попадаю из-за этого в весьма приятные ситуации.

К примеру, здесь нет такого правила в ПДД, что водитель обязан пропустить пешехода на нерегулируемом переходе. Всегда нужно быть осторожным и ждать, чтобы машины остановились. Но стоит мне выйти из дома в юбке — я никогда не жду подолгу: машины останавливаются моментально.

Отношения и семья

Француженки — дамы весьма свободолюбивые. Для них в приоритете карьера и личное развитие, а на фоне этого они уже думают и о личной жизни. Они не торопятся вступать в брак и заводить детей, предпочитая сначала встать на ноги. Какое-то время назад все эти тенденции привели к тому, что брак как институт начал отмирать, и тогда правительство пошло на интересный шаг: они создали еще один вид официальных взаимоотношений — так называемые «соглашения о гражданском союзе», который стоит между обычным сожительством и браком.

Изначально такие соглашения были востребованы среди гомосексуальных пар, но потом распространились и на более широкие слои общества. С юридической стороны такой союз во многом приравнивается к браку, но заключить и расторгнуть его гораздо проще. На данный момент 72 процента пар состоят в официальном браке, а из остальных двадцати восьми процентов 7 миллионов сожительствуют или встречаются и 1,4 миллиона состоят в таких соглашениях.



Кадр из фильма «Полночь в Париже» носит иллюстративный характер

В то же время количество соглашений, заключаемых каждый год, уже приравнялось к годовому количеству браков. Для меня было удивительно узнать об этом виде совместной жизни, и сама бы я вряд ли на него пошла. Но я могу понять, почему так многие выбирают его в нашем мире, стремящемся к упрощениям во всем.

Француженки вступают в брак гораздо позже, чем белоруски: средний возраст для них — 30,5 лет (у белорусок — 25,6), а для мужчин — 32,3 года (у белорусов — 27,8 ). При этом первого ребенка француженки в среднем рожают в возрасте 28,5 лет (для белорусок — 25,1 год ). Предохраняются француженки чаще всего оральными контрацептивами, на втором месте стоят внутриматочные спирали и только на третьем — презервативы . Гормональную контрацепцию девочки применяют уже со школьной скамьи, при этом социальная страховка оплачивает 65% от стоимости подобных средств (всех, кроме презервативов).

Около 45% браков во Франции заканчиваются разводом (в Беларуси — 50,6% ). Скорее всего, такую положительную динамику можно связать с более поздним возрастом вступления в брак, что влечет за собой большую осознанность в принятии решения.

После развода на повторный брак француженки решаются только к сорока годам. Свободолюбие французов проявляется и в вопросе супружеской верности : около 33% женщин и 50% мужчин заводят романы на стороне, находясь в постоянных отношениях или в браке. При этом 40% женщин и 48% мужчин готовы простить такие похождения своей второй половинке. Но тут важно отметить, что опрошены были разные люди, а не только те, кто уже пережил подобное. Поэтому, вполне возможно, в реальности они повели бы себя совсем иначе. Как бы то ни было, мне все же кажется, наши мужчины и женщины в этом плане более принципиальны.

В семье обязанности у мужчин и женщин разделяются поровну. Если кто-то скажет француженке, что ее место на кухне — ему несдобровать. Что касается обязанностей по воспитанию ребенка, то во Франции отцы вовлечены в них куда больше, чем в Беларуси. Отчасти это обусловлено тем, что здесь очень короткий декретный отпуск — всего 4 месяца, один до родов и три после.



Кадр из фильма «Отчаянная домохозяйка» носит иллюстративный характер

После окончания этого срока женщина вынуждена возвращаться на работу, если она не хочет ее потерять. Выбор в пользу работы делает 81% женщин, а ребенок, как правило, вверяется няне . Мужчины, кстати, тоже могут взять маленький декретный отпуск после рождения ребенка — для них он составляет 14 дней.

Мама моего парня рассказывала, что после рождения первого ребенка она воспользовалась услугами няни, и, по сути, вся ее зарплата на эту самую няню и уходила. С появлением второго ребенка было принято решение уйти с работы, чтобы заботиться о нем подольше. И я вполне могу это понять: сложно себе представить, как можно разлучить мать с малышом в столь раннем возрасте и передать его воспитание в руки чужого человека… Но для француженок то, что кажется нам совсем непостижимым, — это привычная реальность.

На каждую француженку в фертильном возрасте приходится в среднем 1,93 ребенка . Хватает во Франции и многодетных семей: в каждой пятой их трое и больше . Отчасти такие показатели достигаются благодаря семьям мигрантов из Африки, которые в последние годы наполнили Европу, и Францию — в том числе.

Во Франции отношение к абортам в корне отличается от нашего. По статистике, ими прерывается каждая четвертая беременность . Аборт во Франции стоит порядка 200 евро и полностью покрывается страховкой. Что меня по-настоящему удивило, так это закон, согласно которому любой, кто каким бы то ни было образом препятствует женщине в ее решении сделать аборт, получает крупный штраф (около 10 тысяч евро) и два года тюрьмы! Французы признали право женщины распоряжаться своим телом, и никто не будет заставлять ее проходить через осуждение и разговоры с психологом при принятии такого и без того сложного решения. Это действительно вызывает лично у меня восхищение.

Красота и спорт

Француженки очень любят ухаживать за волосами. В отличие от наших девушек, которые зачастую ограничиваются только шампунем с кондиционером (а порой и вовсе только шампунем), у француженок в арсенале большое количество масок для волос и других ухаживающих средств, которыми они регулярно пользуются.

Француженки не экономят на парикмахерских услугах, потому что уверены, что хорошо выполненная стрижка не требует укладки. Мало кто из них будет каждое утро возиться с пенками и утюжками, они предпочитают сохранять свои волосы естественными и здоровыми. В то же время француженки любят делать сложное окрашивание, такое как балаяж.



Софи Марсо — эталон французского стиля и шарма

Во внешнем облике здесь также не любят излишеств. Макияж у девушек всегда неброский, и единственное, в чем они дают себе разгуляться, — это красная помада, которая есть у каждой уважающей себя француженки. Благодаря ей дневной образ можно быстро превратить в вечерний. Яркий и замысловатый маникюр тут тоже никто не делает. Должна сказать, что я как раз-таки большой любитель всяких цветочков, блесточек и вензелей, и когда я приехала с одним из таких шедевров на ногтях к родителям парня, его мама с сестрой долго и удивленно все это «багацце» разглядывали.

Француженки всегда следят за фигурой. Они не любят диеты, потому что еда во Франции — это своего рода культ. Но они ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Из всех видов спорта женщины предпочитают ходьбу и трекинг в горах, плавание и фитнес. 33 процента женщин занимаются спортом как минимум один раз в неделю . В городе, где живет мой парень, есть большое живописное озеро, и на его берегах можно часто застать девушек и женщин за бегом и ходьбой. Должна признаться, что если бы я жила в таком красивом месте, я бы и сама с радостью чем-то таким занялась, совмещая приятное (эстетическое удовольствие) с полезным.

Образование и карьера

Чаще всего француженки выбирают изучение медицины, иностранных языков и гуманитарных наук. А вообще Франция — это страна больших возможностей. Здесь, где женщины куда больше эмансипированы, чем у нас, им куда проще добиться успеха, но это вовсе не значит, что на пути у них нет препятствий. До сих пор женщины получают меньше денег, чем их коллеги мужского пола, выполняя ту же самую работу. Каждый год феминистки проводят акцию, в рамках которой француженки прекращают работу за несколько месяцев до конца года, поскольку если бы им платили «мужскую» зарплату, то как раз бы вышло, что им за эти несколько месяцев недоплачивают.





Современные девушки и женщины повально учатся на права и наравне с мужчинами водят автомобили. Около 50% всех француженок имеют водительское удостоверение . Вообще уровень жизни во Франции позволяет семье иметь несколько машин, а общественный транспорт в маленьких городах не всегда хорошо ходит, поэтому личное авто для французов и француженок не привилегия, а вполне обычное явление. Стереотипы о женщинах за рулем есть и во Франции, но в последнее время они все больше уходят в прошлое, ведь француженки показывают себя очень внимательными и ответственными водителями.

Свободное время

Как проводят время обычные француженки? Они любят смотреть телевизор, у них нет такого предубеждения к нему, как в нашем обществе. Они охотно проводят время с семьей и друзьями, болтают по телефону, а также читают. Француженки любят животных, и их топ-три — коты, собаки и лошади .

Собак, в принципе, можно назвать настоящей страстью французов. В любом городе вы встретите молодежь на вечерней пробежке с радостно бегущим рядом домашним любимцем, а также неспешно прогуливающиеся в сопровождении маленького четвероногого друга пожилые пары. Во многие кафе пускают с собаками, в отелях оборудуют номера, куда тоже можно за доплату заселиться с любимым песиком. А еще у каждого питомца есть его маленький паспорт, где записывается вся информация о нем.



Одна из известных французских зоозащитниц — Бриджит Бардо

При таком большом количестве собак в городах все же относительно чисто, а все потому, что повсеместно расставлены столбы с одноразовыми пакетами, которые позволяют сразу же убрать за питомцем.

Ну и, конечно, француженки ездят в отпуск. Любимое место отдыха — Испания, но стоит отметить, что они любят отправляться и в довольно экзотические для нас места: среди самых популярных направлений, к примеру, Марокко и Тунис . В целом отдыхать француженки любят, и делают они это с огромным удовольствием.

Хоть культуры наши и менталитеты значительно отличаются, в целом француженки такие же, как и мы. В нашем сознании Франция сильно романтизирована, поэтому не стоит думать, что хорошо там, где нас нет. Просто это совсем другое общество, а было бы вам в нем комфортно — еще вопрос.

Еще больше о француженках (и о французских мужчинах, конечно, тоже!) вы можете узнать в блоге автора .