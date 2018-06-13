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"Получала до 800 рублей, сейчас - от 950". Как люди сменили профессию и нашли себя в новой сфере

14.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Среди белорусов можно встретить людей, которые уходят со своей работы в совершенно новую для себя область, причем даже не имея видимых причин для этого. Казалось бы, что не так? Вместе с РАБОТА.TUT.BY рассказываем о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта и кардинально поменяли свою сферу деятельности.

«Старые знакомые не воспринимали меня всерьез»


Марина Гринцевич, 47 лет. Работала 15 лет в сфере маркетинга, сейчас ― флорист-дизайнер

— Я училась на географическом факультете БГУ, но по специальности не работала. Университет я закончила в начале 90-х, когда повсюду была неразбериха. Мне повезло: совершенно случайно я попала в белорусскую частную школу рекламы. Студия арендовала площадь у автомобильного холдинга «Атлант-М», и руководство дилерского центра Volkswagen часто захаживало к нам за консультацией. В итоге студия переросла в отдел маркетинга компании, и я вошла в его состав.

На тот момент в автомобилях я ничего не понимала и даже модели VW отличала с трудом. Но этот бизнес оказался ярким, захватывающим, и в конце концов я окунулась в него с головой. До этого у меня не было опыта работы в сфере маркетинга, поэтому мое профессиональное развитие происходило в «полях». Вскоре я уже возглавляла маркетинговый отдел дилерского центра. Больше всего мне нравилась творческая часть работы, связанная с созданием рекламных кампаний, организацией мероприятий.


На том месте я проработала около 10 лет, чуть позже попала в довольно схожую сферу — стала руководителем рекламно-информационного журнала по автотематике. Как сейчас помню: однажды во время финансового планирования я вдруг четко осознала, что жутко от всего устала. Возможно, произошло профессиональное и эмоциональное перенасыщение. Мне вдруг захотелось чего-то абсолютно другого. Сама не знаю почему, но флористика ― это первое, что пришло мне в голову, хоть я никогда ей раньше не занималась.

Сначала я окончила курсы флористики в Минске, но мне они показались недостаточными. Чтобы почувствовать себя уверенно, нужно было найти что-то посерьезнее. Я изучила, какие есть курсы и школы в ближайшем зарубежье, и выбрала Школу аранжировки цветов Риты Гараиссилс в Риге, которую заканчивали многие флористы Беларуси. Два с половиной года я ездила в Латвию каждые три месяца и целую неделю плотно занималась флористикой. Затем я сдала экзамены и получила диплом флориста-дизайнера. Параллельно с учебой я уже искала клиентов и работала.


Конечно, когда тебе 40 лет, довольно сложно начинать все с нуля, завоевывать себе в новой сфере имя и репутацию. На первых порах старые знакомые, которым я предлагала свои услуги, не воспринимали меня всерьез. На формирование профессионального имиджа потребовалось немало времени и сил, психологически это было непросто. Чем больше ты погружаешься во флористику, тем сильнее она тебя увлекает. Очень много тем и задумок, которые хочется реализовать, и даже порой сама не знаешь на что ты способна. Идеи и желание их воплотить были и остаются моей главной мотивацией.

Флорист должен обладать не только творческими способностями, но и стрессоустойчивостью: неожиданных сюрпризов в флористических оформлениях очень много, нужно уметь их решать, быстро и качественно соображать. Ведь чтобы выполнить большой проект, иногда приходится «нонстопом» работать сутками. Из сферы маркетинга мне очень пригодились организаторские способности: приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы не упустить тренды. Я занимаюсь флористикой уже 8 лет и хочу отметить, что за эти годы конкуренция и уровень подготовки специалистов выросли в разы.


Для нас бывает сложно донести свою идею до клиента. Особенно мне это с трудом давалось на первых этапах. Передать задумку на словах нереально, это можно сделать лишь на бумаге. Причем конечный результат все равно будет отличаться. А так как у заказчика часто есть жесткие требования и свой взгляд на то, как в итоге должна выглядеть работа, согласование и утверждение заказа может просто зайти в тупик.

Вакансии для флористов вы можете посмотреть на rabota.tut.by.

Сейчас я в основном самостоятельно выполняю заказы, но, если нужно организовать какой-то большой проект, нахожу себе помощников. Если говорить о финансовой стороне, то заработок у меня нестабильный: одно время может быть много заказов, а потом наступает затишье. Как говорится, то густо, то пусто. Но в принципе я уже ко всему привыкла, и мне нравится быть «художником».

«Сначала получала меньше, но сейчас зарплата — выше среднего»


Юлия Лабуть, 32 года. Работала менеджером проектов 8 лет, сейчас ― фитнес-инструктор

― Еще в детстве я увлекалась гимнастикой и танцами, но по состоянию здоровья врачи запретили мне заниматься спортом профессионально. В итоге я получила диплом по специальности «Информационные технологии и управление», хотя уже в процессе учебы поняла, что это не совсем мое.

В сферу маркетинга я попала на втором курсе, когда устроилась в консалтинговую компанию, где и осталась работать. Чтобы расти и развиваться как специалист, я ходила на дополнительные семинары и курсы по маркетингу. В компании я проработала больше 8 лет. В мои обязанности входили консультация клиентов, организация проектов-исследований, внутренний маркетинг компании и документооборот. Работа мне нравилась. В офисе был очень хороший коллектив: все были приблизительно одного возраста, и мы легко находили общий язык.


Некоторое время параллельно с работой в офисе я вела свои классы в одном из фитнес-клубов Минска.

Объем работы в компании рос, и я стала понимать, что не получаю удовольствия от задач. Произошло эмоциональное выгорание, когда все превращается в рутину и ты не можешь двигаться дальше, чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Решение об увольнении далось с трудом, ведь мне очень нравилась работа в компании.

Тогда я думала, что просто сделаю небольшой перерыв, чтобы отдохнуть от офисной работы. Но потом меня пригласили вести классы в еще один фитнес-клуб и дали их больше. Так я плавно перешла в новую сферу и поняла: возвращаться к старой работе уже не хочу.

При приеме на работу, связанную со спортом и обучением людей, обязательное требование — диплом полноценного трехмесячного курса инструкторов групповых программ в Академии Фитнеса Республики Беларусь. И я их закончила, как и курс инструктора программы zumba («зумба». — Прим. TUT.BY). На собеседованиях обязательно проверяют, знаком ли человек с основами биомеханики, физиологии, хорошо ли он знает отдельные спортивные программы.


На первых порах мне было сложно себя самоорганизовать. График занятий построен так, что тренировки могут быть, например, два часа утром и один час вечером. Причем каждый день по-разному. Плюс тяжело было справляться с постоянной физической нагрузкой. Сейчас я уже знаю свой предел и стараюсь его не превышать. Также я научилась экономить свои силы ― иногда просто проговариваю технику упражнений и меньше выполняю упражнения параллельно с занимающимися.

Организму бывает нелегко восстановиться после физических нагрузок. Поэтому я стараюсь придерживаться особой системы питания — ем 4−5 раз в день небольшими порциями. Если честно, у меня не всегда получается. Чтобы уверенно чувствовать себя перед теми, кто приходит на фитнес, я уделяю около четырех часов в неделю на «личные» тренировки.

Вакансии для фитнес-инструкторов вы можете посмотреть на rabota.tut.by.

Сейчас я веду несколько направлений: силовые программы, пилатес в том числе. Работа доставляет мне колоссальное удовольствие и дарит невероятные эмоции. Приятно приходить в зал и видеть людей с горящими глазами.


В фитнесе, как и в маркетинге, нужно уметь продавать. В частности, свои услуги как инструктора. Сейчас мы развиваем программу «зумба» и активно используем продвижение в социальных сетях — навыки с предыдущего места работы мне пригодились. Зарплата инструктора зависит от квалификации и от количества тренировок, поэтому когда я только начинала осваивать сферу фитнеса, я получала меньше, чем при работе в офисе. Сейчас моя заработная плата выше, чем у многих маркетологов. Для сравнения: раньше я получала до 800 рублей, сейчас — от 950.

«В школу идут не за деньгами, а за удовольствием»


Марина Шульга, 52 года. Раньше была инженером (и не только), уже три года — учитель начальных классов

Я закончила физический факультет БГУ. В прошлом столетии физики были впереди планеты всей, хотелось стать одной из них, двигать науку, делать что-то новое. После университета меня распределили в КБТЭМ (Конструкторское бюро точного электронного машиностроения. — Прим. TUT.BY). А потом началась перестройка: заказов на оборудование становилось все меньше. Оказалось, это уже совсем не та работа, о которой я когда-то мечтала. После 90-х из моих однокурсников, выпускников физического факультета, немногие остались в профессии. Многим пришлось ее сменить: инженерам в финансовом плане было нелегко.

Проработав в КБ 9 лет, я ушла в представительство немецкой компании. Сначала была секретарем, потом стала заниматься логистикой. А спустя три с половиной года пошла учиться в ЕГУ на психолога, потому что хотелось помогать людям, в частности детям. Отучилась три курса, и университет закрыли. Я долго не работала ― занималась воспитанием детей. Пока они ходили в сад, я закончила факультет переподготовки в МГЛУ и стала переводчиком с английского языка. Переводы делала дома, поэтому могла продолжать уделять внимание детям.


Дети подросли ― и пора было определяться, где работать на постоянной основе. Совершенно неожиданно меня пригласили стать учителем у третьеклассников в той школе, где учились и мои дети.

Работа в школе — серьезный вызов. Нужно знать много — не только из школьной программы. Но мне повезло с коллегами: они поддерживали меня, опекали. Правда, все равно сложности были. Вы, наверное, не знаете, а бывалые учителя не замечают: в школе все говорят аббревиатурами. Я поначалу ничего не понимала. Оцените сами: «Принесите акты ЖБУ в СППС» («Принесите акты обследования жилищно-бытовых условий в социально-педагогическую и психологическую службу». — Прим. TUT.BY).

Вакансии для учителей вы можете посмотреть на rabota.tut.by.

Моя семья очень гордилась, что я стала учителем. Часто мы даже все вместе проверяли тетради и при этом много смеялись: к ошибкам детей относились по-доброму, с чувством юмора. Дети ― удивительные создания! Они заряжают энергией, их любовь, искренность, доверие не сравнятся ни с чем. Стоять у доски ― почти то же самое, что работать на сцене: на тебя смотрят тридцать внимательных глаз, и права оговориться нет, ведь каждое слово имеет вес.

Что касается дохода, то, как говорится, за хобби не платят. Я считаю, что в школу идут не за деньгами, а за удовольствием. Конечно, когда я занималась переводами, у меня была хорошая зарплата, но нестабильная. Сейчас я получаю меньше, чем средняя зарплата в Минске. Мне повезло, что гимназия находится в центре города, рядом с моим домом ― не нужен проездной.

Когда-то давно знакомый педагог сказал мне: «В нашей профессии выше звания, чем учитель, нет». Поэтому у меня нет цели заниматься карьерным ростом. Главное ― стать учителем, на уроки к которому дети хотят приходить, где они будут не только учиться читать, писать, считать, но и узнают, что такое дружба, ответственность, кому можно доверять, а кому нет, как устроен мир и многому другому. Я мечтаю работать в команде единомышленников, где все хотят создавать в сфере образования что-то новое и увлечены общим делом.

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Теги: Минск
 
 
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Вместе с РАБОТА.TUT.BY рассказываем о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта и кардинально поменяли свою сферу деятельности, будучи профессионалами в...
 
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