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Губаревич предлагает праймериз для выбора единого кандидата в президенты
Единого кандидата от демократических сил на президентские выборы можно определить с помощью праймериз.
Такую идею озвучил лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич во время встречи с оршанскими активистами 12 июня, сообщает
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Единого кандидата от демократических сил на президентские выборы можно определить с помощью праймериз.
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