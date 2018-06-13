Какие ошибки в трудовой книжке могут повлиять на будущую пенсию?

«АиФ» в отделе назначения пенсий и пособий Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Все сведения о работнике (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия, специальность) и о работе (прием на работу, перевод на другую постоянную работу, увольнение и т.д.) должны быть внесены в трудовую книжку строго в соответствии с законодательством, регулирующим порядок ведения трудовых книжек, пояснилив отделе назначения пенсий и пособий Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





Представлять дополнительные справки в отношении периодов работы, указанных в трудовой книжке, необходимо в случае, если в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения. Например, указан не тот год приема на работу; в записи о приеме (увольнении) нет ссылки на дату и номер приказа, в дате о приеме (увольнении) допущены исправления, не заверенные в установленном порядке; запись об увольнении не заверена в установленном порядке (нет печати и/или подписи, запись об увольнении после 11 мая 1998 года заверена печатью и подписью отдела кадров, другие неточности. Также могут вовсе отсутствовать записи об отдельных периодах работы.





В таких случаях в подтверждение периодов работы принимаются справки, выданные на основании приказов, лицевых счетов, ведомостей на выдачу заработной платы и иных документальных данных, содержащих сведения о периодах работы.





Если справка о работе не будет представлена, период работы, внесенный в трудовую книжку, не засчитают в стаж, что отразится на размере пенсии. При этом следует иметь в виду, что периоды работы после 1 января 2003 года подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, отраженными в выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица.