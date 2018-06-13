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Болельщикам сборной Нигерии не разрешили пронести живых кур на арену в Калининграде
Болельщики сборной Нигерии просили у властей Калининградской области разрешение пронести на матч своей сборной в рамках чемпионата мира-2018 живых кур.
«В наш информационный центр ЧМ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя.
Мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы», — сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
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Болельщики сборной Нигерии просили у властей Калининградской области разрешение пронести на матч своей сборной в рамках чемпионата мира-2018 живых кур.
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