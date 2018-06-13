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Впервые за шесть лет белорусские гандболисты не смогли пробиться на топ-турнир
Чтобы выйти на ЧМ по гандболу белорусам надо было в плей-офф победить Австрию. В воскресенье в Минске была зафикскавана ничья, а сегодня белорусы проиграли 26:31.
И это при том, что первый тайм выиграли с разницей в три мяча (16:13)! Но второй тайм стал катастрофой
Впервые с 2012 г. белорусский мужская гандбольная сборная не смогла пробиться на топ-турнир: чемпионат мира, или чемпионат Европы, пишет
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Чтобы выйти на ЧМ по гандболу белорусам надо было в плей-офф победить Австрию. В воскресенье в Минске была зафикскавана ничья, а сегодня белорусы проиграли 26:31.
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