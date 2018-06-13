Впервые за шесть лет белорусские гандболисты не смогли пробиться на топ-турнир

И это при том, что первый тайм выиграли с разницей в три мяча (16:13)! Но второй тайм стал катастрофой





"Наша Нива" . Впервые с 2012 г. белорусский мужская гандбольная сборная не смогла пробиться на топ-турнир: чемпионат мира, или чемпионат Европы, пишет



