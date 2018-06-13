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Скандал в Куропатах: телеведущая БТ и ее муж-бизнесмен наехали на авто на двух пикетчиков

14.06.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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Вечером 13 июня активисты, пикетирующие ресторан “Поедем поедим”, построенный в непосредственной близости от места массовых расстрелов в урочище Куропаты под Минском, оказались втянуты в серьёзный конфликт.

Скандал в Куропатах: телеведущая БТ и ее муж-бизнесмен наехали на авто на двух пикетчиков
Участники протестов сообщают, что на двоих активистов наехал автомобиль “Мазда” на российских номерах, передает "Еврорадио". Вот что рассказывает один из пострадавших, Евгений Батуро:

“Наехал на двоих человек, в том числе и на меня. На российских номерах. Синяки, но небольшие. Когда люди начали возмущаться (свидетелей было 10 человек и два сотрудника ГАИ), он начал ругаться, поддал газу и даже протянул одного из нас (Василия) с метр на капоте. Даже милиция была в шоке”.

После наезда водитель и пассажир вышли из авто, а Евгений начал стрим на свою страничку в Facebook. В видео присутствуют ксенофобские высказывания. Не начинайте просмотр, если вы не хотите их слышать:


В людях, ехавших в “Мазде”, активисты узнали ведущую телеканала “Беларусь 3”, тренера личностного роста Стеллу Чиркову и её мужа Ивана Ермакова. Вскоре Чиркова написала об инциденте на своей страничке в Facebook, таким образом подтвердив участие пары в конфликте:



Стелла Чиркова переехала в Минск из Москвы в конце 2012 года. До того — с 2008 года — возглавляла издательство “Внешторгиздат” (ИД “Панорама”). С января 2013 года — ведущая программы “Ди@блог о литературе” на канале “Беларусь 3”. В том же году устроилась директором белорусского представительства нидерландской логистической компании Mammoet.

Защитники Куропат утверждают, что Иван Ермаков уже приезжал к ресторану “Поедем поедим”, однако в прошлый раз ограничился спором с протестующими. Вот довод, который он многократно повторяет, и который, по его мнению, должен всех убедить в том, что ресторан с видом на кресты, напоминающие о массовых расстрелах в 1930-е, это нормально:

“Как можно за 4 года убить и закопать в лесу 200000 человек без последствий для экономики, общества и обороны? Как чисто логистически организовать убой каждого 10-го гражданина силами нескольких сотен бойцов НКВД?”

Между тем, историк Игорь Кузнецов замечает, что официальная статистика говорит о 30 тысячах жертв сталинских репрессий, похороненных в Куропатах. “Куропаты — официальная цифра — не менее 30 тысяч. Но, по мнению некоторых исследователей, — 100 тысяч, 150 тысяч и доходит до 250 тысяч останков”, — говорит Кузнецов.

По подсчётам историка, в Минске и его окрестностях насчитывается почти два десятка мест массовых расстрелов и захоронений, и Куропаты — лишь одно из таких мест. Общее количество жертв можно приблизительно оценить в 200 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 13 июня активисты, пикетирующие ресторан “Поедем поедим”, построенный в непосредственной близости от места массовых расстрелов в урочище Куропаты под...
 
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