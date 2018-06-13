Скандал в Куропатах: телеведущая БТ и ее муж-бизнесмен наехали на авто на двух пикетчиков

"Еврорадио" . Вот что рассказывает один из пострадавших, Евгений Батуро: Участники протестов сообщают, что на двоих активистов наехал автомобиль “Мазда” на российских номерах, передает. Вот что рассказывает один из пострадавших, Евгений Батуро:





“Наехал на двоих человек, в том числе и на меня. На российских номерах. Синяки, но небольшие. Когда люди начали возмущаться (свидетелей было 10 человек и два сотрудника ГАИ), он начал ругаться, поддал газу и даже протянул одного из нас (Василия) с метр на капоте. Даже милиция была в шоке”.





После наезда водитель и пассажир вышли из авто, а Евгений начал стрим на свою страничку в Facebook. В видео присутствуют ксенофобские высказывания. Не начинайте просмотр, если вы не хотите их слышать:









В людях, ехавших в “Мазде”, активисты узнали ведущую телеканала “Беларусь 3”, тренера личностного роста Стеллу Чиркову и её мужа Ивана Ермакова. Вскоре Чиркова написала об инциденте на своей страничке в Facebook, таким образом подтвердив участие пары в конфликте:









Стелла Чиркова переехала в Минск из Москвы в конце 2012 года. До того — с 2008 года — возглавляла издательство “Внешторгиздат” (ИД “Панорама”). С января 2013 года — ведущая программы “Ди@блог о литературе” на канале “Беларусь 3”. В том же году устроилась директором белорусского представительства нидерландской логистической компании Mammoet.

Защитники Куропат утверждают, что Иван Ермаков уже приезжал к ресторану “Поедем поедим”, однако в прошлый раз ограничился спором с протестующими. Вот довод, который он многократно повторяет, и который, по его мнению, должен всех убедить в том, что ресторан с видом на кресты, напоминающие о массовых расстрелах в 1930-е, это нормально:

“Как можно за 4 года убить и закопать в лесу 200000 человек без последствий для экономики, общества и обороны? Как чисто логистически организовать убой каждого 10-го гражданина силами нескольких сотен бойцов НКВД?”



