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Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

14.06.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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Два депутата от правящей консервативной "Партии прогресса" Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что премию за 2018 год могут получить только те кандидаты, которых выдвинули не позднее января.

Таким образом, Трамп может претендовать на премию в 2019 году.

"Сейчас ведется процесс обеспечения мира. Это хрупкий процесс, но мы должны, конечно, делать все возможное, чтобы помочь ему.

Я считаю, что мы можем добиться этого, отправив четкий сигнал, а именно, присудив Трампу Нобелевскую премию мира", - сказал один из парламентариев.

По словам депутатов, на саммите США-КНДР в Сингапуре Трамп стал "человеком мира и заслужил грандиозную награду".

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

Также он заявил, что в перспективе необходимо вывести американский военный контингент из Корейского полуострова, но не сейчас, когда продолжаются переговоры с КНДР.

В мае главу Белого дома на Нобелевскую премию мира номинировали конгресмены-респудбликацы США.

Сам Трамп считает, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды.

Он добавил, что сосредоточен на достижении денуклеаризации Корейского полуострова.

Нобелевская премия мира - одна из шести наград, присуждаемых Нобелевским комитетом.

Нобелевские призы обычно объявляются в октябре, но присуждаются ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Если бы Трамп получил награду, он был бы пятым американским президентом, удостоенным этой чести.

Лауреатами Нобелевской премии являются президенты США Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама.

В конце апреля президент Южной Кореи Мун Чже Ин сказал, что Трамп мог бы стать достойным лауреатом Нобелевской премии мира, после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

 
 
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Два депутата от правящей консервативной "Партии прогресса" Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение...
 
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