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"Бросаются к барабану и съедают все": Якубович пожаловался на приходящих "пожрать" зрителей "Поля чудес"
Ведущий "Поле чудес" утверждает, что гости программы распихивают по карманам любые продукты.
Телеведущий российского капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович пожаловался на поведение зрителей программы, которые после съемок бросаются, сломя голову, к закускам на барабане.
Как передает
"Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300—400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли", – ответил Якубович.
Ведущий утверждает, что гости программы распихивают по карманам любые продукты: "Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут:
"Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается". При этом знаменитый повелитель барабана подчеркнул, что "сам за соленый огурец Родину продаст".
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"Бросаются к барабану и съедают все": Якубович пожаловался на приходящих "пожрать" зрителей "Поля чудес"
Ведущий "Поле чудес" утверждает, что гости программы распихивают по карманам любые продукты.
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