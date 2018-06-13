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Ученые бьют тревогу: таяние льдов Антарктиды ускорилось в три раза за последние пять лет

14.06.2018 08:00 — Разное | Партизан  
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Исследование показало, что большая часть льда теряется в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове, где более теплая океанская вода приводит к таянию ледяных шельфов.

Таяние льдов Антарктиды нарастает с большой скоростью и ускорилось в три раза за последние пять лет. Об этом говорится в докладе международной команды ученых, передает Радио Свобода. Согласно исследованию, опубликованному 13 июня, таяние повысило мировой уровень моря почти на сантиметр с начала 1990-х годов, что может в конечном итоге представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды.

"Мы рассматриваем эти результаты как еще один сигнал тревоги, чтобы замедлить потепление нашей планеты", - сказал Эрик Риньо, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, который в течение двух десятилетий следил за ледяным покровом Земли. 

Группа, состоящая из 84 ученых, в журнале Nature заявила, что в период с 1992 по 2017 год Антарктида потеряла около 2.7 триллионов тонн льда в результате потепления, отслеживаемого спутниковыми данными и другими измерениями. Уровень моря, таким образом, вырос на 0,76 сантиметра с 1992 года. "Резкое увеличение таяния является большим сюрпризом", - сказал автор доклада Эндрю Шепард из Университета Лидса в Великобритании. 

Представитель Калифорнийского университета Ирвайн Изабелла Великогна сказала, что происходящее – повод для волнения. "Это не значит, что мы должны отчаиваться. Такие вещи бывают, но они происходят быстрее, чем мы ожидали", - добавила она. Исследование показало, что большая часть льда теряется в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове, где более теплая океанская вода приводит к таянию ледяных шельфов.

 
 
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Исследование показало, что большая часть льда теряется в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове, где более теплая океанская вода приводит к таянию...
 
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