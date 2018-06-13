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В индустриальном парке «Великий камень» проложат железную дорогу

14.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
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До июля специальной рабочей группе поручено определить сроки строительства и источники финансирования.

Пути соединят транспортно-логистическую зону китайско-белорусского индустриального парка с железнодорожной системой. Новую ветку длиной четыре километра проложат от подъездного пути Смолевичи – Шеметово.

 
 
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До июля специальной рабочей группе поручено определить сроки строительства и источники финансирования.
 
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