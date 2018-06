Можно ли хрущёвку сделать умной? 18 наивных вопросов про умный дом

Умный дом — это когда свет включается по хлопку в ладоши, ванная наполняется через приложение в айфоне, а холодильник умеет сам умеет еду заказывать. Так ли это? Dev.by задал наивные вопросы про умные дома директору инжиниринговой компании «Современная электрика» ( LON.by ) Павлу Царику.





1. Что такое умный дом? Какой минимальный набор функций или датчиков должен быть, чтобы систему можно было назвать умным домом?

Умный дом — маркетинговый термин. Есть управление лампочкой с пульта — называют умным домом, есть управление термостатом с пульта — называют умным домом, есть управление колонкой по блютусу — называют умным домом.

Но правильнее не называть это всё умным домом, а говорить про уровень автоматизации. Любую сложную систему, которая есть в доме, хорошо бы интегрировать. Нет универсальных решений, которые бы связали воедино отопление, освещение, вентиляцию, кондиционеры, и чтобы это всё работало от одного пульта, который лежит в коробке. Приходится интегрировать, сводить всё в одну систему.

Если у человека в каждой комнате лишь по одной лампочке, то ни о каких сценариях включения-выключения речи не идет. Проще поставить обычный выключатель и сделать функцию «выключить всё» — чтобы весь дом уходил в режим сна. Клиенту это решение обойдётся в 600 рублей. Но бывают квартиры в 40 квадратов, и там 10-15 групп света — там в любом случае нужна автоматизация. Иначе клиент начнёт мучиться с включением-выключением отдельных групп подсветки, а некоторые из них и вовсе не будут использоваться. Так что уместно говорить про степень автоматизации и про то, что именно нужно клиенту.

Иногда клиенту даже и сам по себе умный дом не нужен, но нужно решение какой-то нетипичной задачи. Один клиент попросил сделать так, чтобы в выключателях не было напряжения 220 вольт — может, у него был неприятный опыт когда-то. И по этой причине мы автоматизировали освещение и тёплый пол, ставили слаботочные выключатели.





2. Не слишком ли это всё сложно? Нужен ли вообще этот умный дом — может, проще жить по старинке?

Очень хорошая аналогия с умным домом — это автомобили. В среднем в современной машине стоит около 700 датчиков. И мы не называем её умной машиной, мы просто называем её машиной. Когда открываем дверцу машины — загорается свет, когда садимся — включается подогрев сидений, подгонка спинки, запускается климат-контроль. В машинах это стало нормой уже десять лет назад, такое число датчиков стоит примерно в 90% современных машин. Но люди не переносят это всё на дом, зачастую не представляют, зачем это нужно. И хорошо, если в 7% домов такой же уровень автоматизации, как в автомобилях, — и то в Европе.

Вспомните: когда-то давно жилище освещалось и отапливалось только очагом. А сейчас в жилом доме столько же сложных инженерных систем, сколько в административном здании.

Представьте, что у вас нет умного дома. Но установлен кондиционер — и к нему прилагается пульт, в другой комнате ещё кондиционер — и к нему пульт, есть котёл — и к нему пульт, есть увлажнитель — и к нему пульт. И в итоге у вас в доме полно некрасивых, непонятных пультов, которые постоянно теряются, в них садятся батарейки, и пользоваться ими можно только в той комнате, где стоит система. А в умном доме у вас на стене один общий пульт, который управляет всеми системами, и дублирующее приложение в планшете и на телефоне.

3. Можно ли встроить системы умного дома в старую хрущевку? Сможет ли эта умная хрущевка защитить соседа снизу от затопления?

Да, можно.

Для защиты от затопления понадобится всего лишь одна функция умного дома. Ставится система защиты от протечек: устанавливаются датчики в тех местах, где может возникнуть протечка — кухня, ванная и место, где стоит стиралка. Если возникла протечка — сервопривод перекрывает стояк. Максимум вытечет полведра — этим вы соседей не затопите. Умный ли это дом? Нет. Автоматизация? Да. Может, клиенту больше и не надо.

4. Можно ли подключать бытовую технику? Например, холодильник?

Можно: есть и холодильники с камерами, и умные чайники. Можно и кофемашину подключить, есть шлюзы.

Но есть список механических действий, которые рушат всю автоматизацию. Даже в самый умный чайник надо вручную заливать воду, а в кофемашину ещё и кружку ставить. Пылесос, даже автономный пылесос — это простой бытовой прибор, который просто ставится и работает. Мы проектируем и для него инфраструктуру, розетку в специальном месте. Но подключать его к умному дому не надо: у него есть своя программа, по которой он работает. Максимум интеграции — это чтобы он сообщил, что фильтры уже заканчиваются. Но, конечно, можно и подключить к системе умного дома, чтобы вы могли через единый интерфейс им управлять и задать, скажем, экстренную уборку, если вечером планируются гости, а вы ещё не дома.





5. Какие нестандартные устройства можно подключать?

Мы подключали лифт, делали моторизированный шкаф – реально шкаф ездил по комнате. Монтировали выключатель, который помимо света включал еще и фонтанчик. Делали систему полива, которая анализировала влажность почвы, температуру прошлого дня и прогнозы погоды и в зависимости от всего этого включала полив: капельный или другой. Подключали мансардные окна: иногда проветривание проще сделать, просто открыв окна в кровле. Делали систему наполнения ванны с телефона — на заданный уровень с заданной температурой. «Siri, наполни мне ванну на три четверти и сделай температуру в 40 градусов», — и пока вы едете домой, система всё сделает.

Если есть технология или алгоритм работы, а также деньги — то все прихоти можно реализовать. Обычно такие вещи хотят мужчины. Сейчас техника прогрессирует так быстро, что решения ограничиваются лишь финансами и фантазией. Ту же систему наполнения ванны мы не сами с нуля разрабатывали — уже было готовое решение, мы его в Англии заказали.

6. Взаимодействие с охраной, спасательными службами можно сделать?

В Европе это считается нормальным, когда ты ставишь квартиру на охрану — и одновременно активируется режим «выключить всё». У нас тоже технически это можно сделать, но практически… МВД не разрешает подключаться к их системам. Если это какая-то своя собственная периметральная система охраны, без сдачи объекта милиции — тогда можно без проблем все подключить. Обычное видеонаблюдение и домофоны тоже подключаем.

Пожарные датчики ставим, интегрируем их в систему, причём настраиваем сценарий поведения совместно с вентиляцией и звуковой системой. В частных домах ставим пожарный извещатель, причём он может быть изящным, немецким. В бизнес-центрах сценарий такой: если сработал датчик — то тут же перекрывается вентиляция, чтобы не поддувать кислорода в огонь. А в жилом доме такой же сценарий, но с музыкальной системой: если у вас играет громкая музыка, а где-то сработал извещатель, — система приглушит звук музыки.





7. Что станут подключать в ближайшем будущем?

Жизненный цикл у систем умного дома равен сроку жизни дома до капитального ремонта. Но жизненный цикл самих бытовых приборов — 5-7 лет, они точно поменяются раньше, чем будет сделан новый ремонт. И мы как интеграторы задумываемся, как это всё в будущем подключать при обновлении. Мы можем апгрейдить умный дом и заранее думаем, какие системы в него заложить, куда протянуть витую пару.

Сейчас мы подключаем Apple-музыку — и это ещё в диковинку, но в будущем это станет совсем популярным, поп-сегментом. Вся техника умнеет и будет умнеть дальше. Сейчас рынок интеграторства растет на 30-40% в год, а рынок подключенных девайсов будет расти в два-три раза в год. Всё, что сейчас подключено к электричеству, рано или поздно будет подключено к интернету, и нам надо будет с этим взаимодействовать.

Тренд последних двух-трех лет, то, что поднимает нашу отрасль, — это интернет вещей. Элементы умного дома уже «спустились» в магазин: если вам нужен радиовыключатель для лампочки — то вам интегратор не нужен. Но если задача чуть более сложная — понадобится кто-то, кто вам всё это проинтегрирует.

Помимо интеграторов и пользователей, которые могут сами настроить простейшие решения, есть третий уровень: это гики, которые на Raspberry соберут какой хочешь умный дом. Но если вы не такой гик и про Arduino ничего не слышали, постоянно настраивать и чинить системы в своём доме не хотите, а коробочные решения не позволяют вам один раз настроить всё так, как хочется, — то надо обращаться к интеграторам, чтобы посоветоваться, что применить.

8. На каких планшетах работает умный дом?

Практически на любых «осях». Раньше на «айос» было около 90%. Спрашиваем, чем больше пользуются в семье. Любят «яблоко» — ставим айпады, любят андроид — ставим андроиды. Был клиент, который любил Windows Phone. Под любую операционку можно сделать управление, может возникнуть лишь сложность с оформлением. Под айпады рынок полон всяких дизайнерских штук, не проблема вписать в любой интерьер.

Есть платформа, на которой мы разрабатываем приложение. Почти всегда мы разрабатываем дизайн, прорабатываем интерфейс взаимодействия. Иногда это веб-решение, иногда полноценное приложение, иногда используем стандартное серверное приложение.

9. Может ли умный дом работать вообще без планшета или смартфона?

Может. И планшет, и смартфон — это всего лишь интерфейс взаимодействия. При децентрализованной системе если вы сломали выключатель — система продолжает дальше работать. Сломался другой шлюз — интеграция с этой системой пропала, но все остальные системы продолжают работать. И по факту умный дом — это не планшет и не гаджет. В идеале система должна работать без участия человека, а управление может быть выведено на выключатели, термостаты.

Функция «выключить всё» может работать как через общий выключатель, так и через приложение в телефоне.





Есть клиенты, которые говорят: я в доме всем буду управлять с телефона. Отговариваем, как только можем. Почему? А вот смотрите сценарий. Вы приходите в квартиру — сразу нужно включить свет. И вот вам надо разблокировать телефон, найти приложение, запустить его и нажать нужную кнопку. Сложно. Гораздо проще войти в квартиру и нажать нужный выключатель на стене, либо «повесить» функцию на датчик присутствия.

Общий пульт где-то должен висеть, чтобы вы могли подойти и посмотреть, как работают все системы. Иногда это специальный экран, который встраивается в стену. Но часто это планшет — как ни странно, выходит дешевле, чем встраивать экран. Под айпады выпускают много рамочек, в которые их можно встроить, на любой вкус. Сам планшет — 400-500 долларов, рамочка для встраивания — примерно столько же. Любое специализированное решение (пульт с чёткими цифрами, чтобы всё хорошо отображалось) будет стоить раза в два с половиной дороже и даже больше. Поэтому всегда проще сделать планшет.

А ещё системы устаревают морально, начинают выглядеть несовременно. Специальный пульт устареет — и кто-то может сказать: а, да у тебя несовременная система. А планшет всегда можно легко вывернуть и поставить другой, интерфейс поменять, приложения проапгрейдить.

10. Есть ли интеграция с голосовыми помощниками — Siri, Alexa, Cortana?

Всё работает, но есть проблемы с языками. Берём HomeKit: Siri понимает русский, Alexa не понимает, Google Home не понимает; Cortana мы еще не ставили. Все команды на английском они понимают: скажи OK Alexa, switch on the light — она всё это сделает. Но по-русски она не поймёт. Siri поймёт, но у нее есть ошибки при распознавании русского.

11. По какому протоколу это всё работает? Какое решение предпочтительнее: радио или проводное?

Почти все наши решения работают по протоколу KNX. В Европе у него 70% рынка, в Китае 40% рынка. На Z-Wave и ZigBee в Европе приходится около 20%, в Китае около 30%.

Совет такой: если у вас ремонт уже закончен — надо ставить радио. Если есть возможность проложить кабель — лучше это сделать заранее. Это особенно хорошо в многоквартирном доме. Например, вы настроили систему, у вас всё хорошо — а потом у соседа начинает фонить микроволновка, и по не зависящим от вас причинам пропадают сигналы от выключателей или они срабатывают с задержкой.

Радиорешения хороши, но если их можно избежать — лучше избегать. Их мы используем, если облажались (забыли что-то проложить) или если клиент передумал. Радиорешения дешевле проводных лишь до какого-то уровня. Но если говорить про большие объёмы и дополнительные интеграции, то смета для радиорешений будет выше, чем для проводных.





12. Сделать умным бизнес-центр или склад получится?

В коммерции у нас ситуация такая, что владельцам недвижимости всё равно, сколько электроэнергии офисное здание потребляет, потому что всё это ложится на плечи арендаторов. Рынок недвижимости не дорос до того, чтобы меряться не только арендной ставкой, но и коммунальными платежами. Вот когда и этот показатель станет одним из самых важных — тогда и владельцы зданий будут заинтересованы делать их энергоэффективными.

Мне кажется, торговым сетям это должно быть особенно интересно, у них ведь тоже очень много арендуемых помещений. По нашим прикидкам, для них окупаемость систем умного дома составила бы около года.

13. Может ли клиент сам перенастраивать программы?

Сценарии человек может создавать и редактировать сам. И это один из показателей качества работы: если клиент потом может формировать задачи под свои цели самостоятельно. Не все сценарии, но большинство. HomeKit всё это великолепно позволяет настраивать: пришёл домой — штора открывается на 10%, свет включится на 20%, музыка включится с громкостью 30% и так далее. Это зависит от воображения клиента, с технической стороны всё хорошо реализуется.

Интеграторы приходят на объект одними из первых, а уходят одними из последних. Под конец ремонта клиент уже уставший, он не хочет никого видеть, он хочет пожить в своём доме. Но через пару недель он уже ожил, уже выловил какие-то косяки и готов их обсуждать и планировать другие системы в доме. Поэтому первые полгода вопросы и звонки всегда будут. При всей живости ума и уровне образования у людей всё равно возникнут вопросы: а как вот это, а что тут? Но потом все привыкают.

14. А если компания, которая ставила мне умный дом, разорится? Или мне просто разонравится с ней работать?

Если вы обратились в хорошую компанию-интегратор, то потом при желании можно интегратора сменить. При разработке системы умного дома составляется программа — примерно как архитектурный проект — и эту всю программу подключений можно передать другой фирме для поддержки. В целом даже можно обойтись без регулярного обслуживания. Профилактику надо проходить, если есть стабилизаторы и бесперебойники: там встроены батареи, за ними нужно следить. Если у Apple выходят обновления — за ними надо следить, чтобы не было косяков в интерфейсе.

15. Умный дом сам раздвигает шторы и открывает-закрывает форточки. А можно ли их открывать вручную? А если пропадет электричество?

Да, шторы можно раздвигать-задвигать руками. Котлом можно управлять вручную. Кондиционером через пульт можно управлять. Бабушке, которая далека от техники, проще объяснить: вот мы вывели на пульт большими буквами «ВКЛЮЧИТЬ», вот тут температура делается больше, вот тут меньше. Это намного проще, чем объяснять: будет душно — вот пульт от кондиционера, станет холодно — подойди сюда и покрути настройки котла. Бабушка тогда скажет: не-не-не, я лучше форточку открою, сами управляйте своими системами. А когда всё в одном пульте и в два нажатия делается — намного проще.

16. А если пропадёт интернет — дом снова станет глупым?

Системы умного дома — автономные, им интернет почти не нужен. Выход в сеть нужен для просчитывания прогноза погоды (но если установлена собственная метеостанция, то она сама прогнозирует) и для удалённого управления: по пути домой даёте команду, скажем, наполнить ванну. Но если пропадет интернет — то весь умный дом продолжит работать по заранее прописанным сценариям. Если вдруг Apple удалит своё приложение — схлопнется интерфейс и те сценарии, которые были записаны через это приложение. Но если сценарии продублированы на собственном сервере, который мы ставим, — всё продолжит работать, а клиент сможет управлять с пульта на стене.

Иногда клиенты остерегаются, что этот умный дом станет умнее хозяина и чуть ли не восстание машин начнётся, но в основном все относятся с пониманием. Раньше было больше фобий, но гаджеты потихоньку заполняют нашу жизнь, страхов становится меньше. Вы же не опасаетесь, что ваш смартфон вас поработит.

Опасаются взлома системы хакерами. Что ж, и Пентагон взламывают — значит, и умный дом могут взломать. Все протоколы передачи данных надёжно защищены шифрованием, и группе хакеров понадобится несколько недель работать, только чтобы поуправлять вашей лампочкой. Или там ванну переполнить через край. Маловероятно: слишком большой труд и малый выхлоп.









17. И сколько же стоит умный дом?

А сколько стоит автомобиль? Двухместная микролитражка — одну сумму, семейный минивэн — другую, крутой суперкар — третью. Выбрали коробку-автомат — цена поменялась, захотели мотор помощнее — цена поменялась, добавили опций — цена поменялась.

Конечно, и в умном доме все зависит от функционала, от уровня автоматизации. Можно уложиться в 3 тысячи долларов, а может и 150 тысяч долларов не хватить. Итоговая стоимость складывается из нескольких этапов: разработка проекта, закупка оборудования, монтаж, программирование, обслуживание.

Для квартиры в 150 квадратных метров средний набор систем обойдётся где-то в 10 тысяч долларов. В квартире на 100 квадратов, где мы делали только освещение, слаботочные выключатели и функцию «выключить всё», а также управление отоплением, мы уложились в 3 тысячи долларов. Айтишники-директора чаще берут функций и оборудования на 50-70 тысяч долларов; мидл-менеджмент — на 10-20 тысяч. Но в среднем большинство заказчиков набирает примерно на 10 тысяч долларов. И это примерно 3–7% от общей стоимости ремонта.

На стоимость разработки проекта заказчик практически не может повлиять: это работа и программиста, и инженера, и проектировщика. Эта стоимость примерно одинакова у разных компаний. А вот на стоимости оборудования желания заказчика отражаются сильно. Цена щитового оборудования больше определяется функционалом и надёжностью, нежели другими качествами. В щит мы стараемся ставить только европейские комплектующие. А внешнее оборудование — тут уже как заказчик захочет. Выключатели пластмассовые или металлические, со стеклом или без стекла, тумблерные или сенсорные?

При оценке стоимости «нормально — дорого» следует смотреть, где вы осознанно проводите большую часть времени. Как правило, это кровать и рабочий стол. И условия работы и отдыха тут должны быть на высоте — глупо экономить на комфорте и жить с неудобствами. Кто-то сэкономит на умном доме, но купит дорогущий диван; хотя на диване сидишь лишь пару часов в день, а с домом взаимодействуешь постоянно.

Часто клиенты говорят: мол, умный дом — это дорого. Но мы же рассчитываем всю систему «под ключ». Если человек решает делать ремонт сам, без умного дома, то он ещё не задумывается, что ему потом придется самому покупать эти датчики, розетки, проходные выключатели. Эти траты обычно не включают в общую стоимость работ, но на общую сумму самостоятельного ремонта они немало влияют. А мы при расчёте комплексного предложения учитываем и эти траты: датчики, выключатели и все остальное.





18. Будет ли дом экономить деньги после того, как станет умным?

Экономия за счёт автоматизации составляет 30-40%. В Европе такие системы окупаются за 5-7 лет. Но при нашей стоимости электричества и газа вся экономия — это капля в море, которая едва ли окупится в ближайшие годы.

Если бы мы платили полную себестоимость коммунальных услуг, то в большом доме набегала бы солидная сумма, которая хорошенько била бы по бюджету. И вот тут экономия была бы кстати. При прочих равных условиях, если вы получили комфорт и безопасность — то экономия будет вишенкой на торте. Но в Беларуси не это заставляет клиента заказывать умный дом.

Сейчас умный дом и его стоимость не всегда зависит от функций. Можно подключить базовый набор — и это будет стоить относительно недорого. Но потом клиент может захотеть красивый термостат, захотеть золотые сенсорные выключатели и другие красивые, имиджевые штуки, — и это потянет на большую сумму. Термостат-то обычно покупается один раз и на долгие годы, его можно сделать просто функцией в телефоне и за счёт этого сэкономить пару сотен долларов. Но когда клиент говорит «хочу» и требует дорого-богато — о какой окупаемости может идти речь?

Текст: Александр Лычавко

Фото: Андрей Давыдчик