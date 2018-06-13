Сборная Беларуси не смогла пробиться на ЧМ-2019 по гандболу

В первом матче в Минске команды, напомним, разошлись миром - 28:28. Победитель по итогам двух матчей получал путевку на Чемпионат мира. Таким образом, сборная Беларуси пропустит первый топ-турнир с 2013 года.

Австрия - Беларусь - 31:26

Австрия: Бауэр, Пилипович; Херманн (6), Божович (2), Фриммель (3), Клопчич (1), Живкович (3), Цайнер (5), Елинек (1), Билык (5), Вагер (1), Брег (3), Хербургер, Сантос, Нойхольд, Кирвелявичюс (1).

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (3), Бабичев (1), Шилович (3), Пуховский (5), Рутенко, Никуленков (1), Карвацкий, Юринок (2), Баранов (2), Подшивалов (2), Королек (4), Титов, Бохан, Гайдученко (3).