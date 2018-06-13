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Робби Уильямса попросили не исполнять на открытии ЧМ хит об олигархе, который "грабит нацию"
Известный британский певец Робби Уильямс признался, что его попросили не исполнять на открытии чемпионата мира по футболу хит Party Like A Russian. В тексте песни говорится об олигархе, который «грабит нацию, строит космическую станцию» и «никогда не улыбается, если это не выгодно». Артист отказался говорить, кто именно попросил его отказаться от исполнения этой композиции.
Британский певец Робби Уильямс, который приобрел большую известность в России благодаря своему хиту Party Like A Russian, раскрыл некоторые детали своего выступления.
Артист примет участие в праздничном концерте, приуроченном к первому матчу мундиаля между Россией и Саудовской Аравией. Церемония начнется в 17.30 — за полчаса до стартового свистка.
— Я исполню некую смесь, предоставлю болельщикам эдакий «шведский стол» из моих величайших хитов. Петь мы будем вместе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной, — приводит слова британского музыканта
Уильямс также не устает делиться своим восторгом от того, что Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила его выступить на открытии мирового первенства.
— Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради такого уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров, — приводит слова артиста официальный сайт ФИФА.
Однако, к разочарованию многих поклонников Уильямса, на церемонии открытия не прозвучит его знаменитая Party Like A Russian.
Именно с этой композиции, выпущенной в 2016 году, начался настоящий бум имени Уильямса, чья слава до этого момента планомерно угасала. Вскоре британец выпустил клип на нашумевшую песню, где в окружении балерин танцевал в шикарном дворце. Клип распространялся в соцсетях с хэштегом #SpacibaBolshoi.
— Я бы хотел исполнить эту песню, но, к сожалению, меня попросили этого не делать, — объяснил такое неожиданное решение певец, впрочем, тут же добавив:
— Но на самом деле концертная программа была составлена так не из-за просьбы. В нее будут включены мои громкие хиты, которые больше всего известны.
В треке, который Уильямса «попросили не исполнять», поется о богатом русском, который «грабит целую нацию» и «строит свою космическую станцию». В припеве артист повторяет:
— Зажигай, как русский, и точка! Танцуй, будто в припадке, собирай матрешку, живи, как олигарх!
Главный герой песни утверждает, что ему едва хватает денег, сравнимых с «половиной дохода жителей Запада», чтобы обеспечивать свои потребности. Кроме того, он «никогда не улыбается, если это не выгодно».
Организаторы церемонии открытия ЧМ-2018, видимо, решили не накалять политическую обстановку и попросили Уильямса обойтись без Party Like A Russian. Ранее представители ФИФА также отменили выступление российской певицы Юлии Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону из-за того, что рок-исполнительница ассоциируется с военной тематикой и активно выступает на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Впрочем, что касается решения не исполнять Party Like A Russian, то тут могли сыграть роль не только политические инсинуации в тексте, но и слова про алкоголь и наркотики
(«У меня под рукой и водка, и шампанское, и наркотики / Я слетел с катушек и никогда не приношу извинений», — поет герой произведения). Вряд ли такие строчки звучали бы хорошо на 80-тысячных «Лужниках» в преддверии открытия большого спортивного праздника.
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Известный британский певец Робби Уильямс признался, что его попросили не исполнять на открытии чемпионата мира по футболу хит Party Like A Russian. В тексте песни говорится...
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