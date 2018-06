Известный британский певец Робби Уильямс признался, что его попросили не исполнять на открытии чемпионата мира по футболу хит Party Like A Russian. В тексте песни говорится об олигархе, который «грабит нацию, строит космическую станцию» и «никогда не улыбается, если это не выгодно». Артист отказался говорить, кто именно попросил его отказаться от исполнения этой композиции.

Британский певец Робби Уильямс, который приобрел большую известность в России благодаря своему хиту Party Like A Russian, раскрыл некоторые детали своего выступления.

Артист примет участие в праздничном концерте, приуроченном к первому матчу мундиаля между Россией и Саудовской Аравией. Церемония начнется в 17.30 — за полчаса до стартового свистка.

— Я исполню некую смесь, предоставлю болельщикам эдакий «шведский стол» из моих величайших хитов. Петь мы будем вместе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной, — приводит слова британского музыканта Reuters .

Уильямс также не устает делиться своим восторгом от того, что Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила его выступить на открытии мирового первенства.

— Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради такого уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров, — приводит слова артиста официальный сайт ФИФА.

Однако, к разочарованию многих поклонников Уильямса, на церемонии открытия не прозвучит его знаменитая Party Like A Russian.

Именно с этой композиции, выпущенной в 2016 году, начался настоящий бум имени Уильямса, чья слава до этого момента планомерно угасала. Вскоре британец выпустил клип на нашумевшую песню, где в окружении балерин танцевал в шикарном дворце. Клип распространялся в соцсетях с хэштегом #SpacibaBolshoi.

— Я бы хотел исполнить эту песню, но, к сожалению, меня попросили этого не делать, — объяснил такое неожиданное решение певец, впрочем, тут же добавив:

— Но на самом деле концертная программа была составлена так не из-за просьбы. В нее будут включены мои громкие хиты, которые больше всего известны.

В треке, который Уильямса «попросили не исполнять», поется о богатом русском, который «грабит целую нацию» и «строит свою космическую станцию». В припеве артист повторяет:

— Зажигай, как русский, и точка! Танцуй, будто в припадке, собирай матрешку, живи, как олигарх!

Главный герой песни утверждает, что ему едва хватает денег, сравнимых с «половиной дохода жителей Запада», чтобы обеспечивать свои потребности. Кроме того, он «никогда не улыбается, если это не выгодно».