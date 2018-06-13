Более двух тысяч жителей США эвакуировали из-за лесных пожаров

Хаос в штате Колорадо посеял огонь, вспыхнувший в национальном парке Сан-Хуан. Пожар вплотную подобрался к жилым кварталам.



Сейчас горит около 90 квадратных километров леса. Борьбу со стихией ведут сотни пожарных. С воздуха огонь заливают военные самолёты. Однако пока взять пламя под контроль не получается, ситуацию осложняют жара и сильный ветер.