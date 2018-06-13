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Более двух тысяч жителей США эвакуировали из-за лесных пожаров
Хаос в штате Колорадо посеял огонь, вспыхнувший в национальном парке Сан-Хуан. Пожар вплотную подобрался к жилым кварталам.
Сейчас горит около 90 квадратных километров леса. Борьбу со стихией ведут сотни пожарных. С воздуха огонь заливают военные самолёты. Однако пока взять пламя под контроль не получается, ситуацию осложняют жара и сильный ветер.
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Хаос в штате Колорадо посеял огонь, вспыхнувший в национальном парке Сан-Хуан. Пожар вплотную подобрался к жилым кварталам.
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