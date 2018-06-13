В России открывается чемпионат мира по футболу





14 июня на стадионе "Лужники" стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Первыми на поле выйдут команды России и Саудовской Аравии.

Матч начнется в 18:00. Белорусские любители футбола смогут посмотреть все матчи в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 2" и "Беларусь 5". Чуть раньше пройдет церемония открытия, на которой будет присутствовать и Александр Лукашенко. Перед болельщиками на московском стадионе выступят британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Всего за титул чемпиона сразятся 32 команды. В этом году впервые выступят сборные Панамы и Исландии.

Международные соревнования пройдут в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск.

В 2014 году на ЧМ в Бразилии победителями стали футболисты Германии, обыгравшие Аргентину со счетом 1:0, бронзовые медали завоевали футболисты Нидерландов, разгромившие в игре за третье место бразильцев – 3:0.