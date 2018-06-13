В Подмосковье самолет МЧС по ошибке сбросил тонны воды на сотрудников ДПС



Работа ДПС в Екатеринбурге. Архивный снимок: Антон Буценко / ТАСС

«Россия 24»

Отмечается, что инцидент произошел в Ногинске во время демонстрационного полета. Самолет Ил-76 должен был сбросить примерно 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого обрушил поток воды на трассу, на которой находился инспектор ГИБДД и автомобили ведомства.Один из находящихся в машине патрульных снял произошедшее на видео.