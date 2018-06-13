Российским банкам написали некролог

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Такой вывод содержится в опубликованном в среду докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).По оценке агентства, в прошлом году крупнейшие российские банки, активы которых составляют 89% всей системы, вместо пополнения капитала за счет прибыли от операций начали его терять: средневзвешенное значение генерации капитала с 76 базисных пунктов рухнуло до минус 86 б.п.Причиной стали убытки на 1,45 триллиона рублей, который были признаны тремя банками, национализированными за счет фонда санаций ЦБ. На спасение ФК "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка центробанк потратил 2,62 триллиона рублей.В ближайшие два года банковскому сектору потребуется еще 500 миллиардов рублей, предупреждает АКРА: эту сумму, согласно нормативам, придется направить в резервы на покрытие проблемных активов, которые множатся на фоне стагнации экономики.В ряде отраслей накопились кредитные риски, которые пока еще не до конца отражены на балансах, считают в агентстве: проблемы с выплатами по кредитам грозят строительному сектору и компаниям в сфере недвижимости. В то же время ужесточение санкций Запада приводит к, а низкие темпы экономического роста (1,5-1,7%) транслируются вВ этих условиях, констатирует АКРА: не имея перспективы выхода из кризиса, владельцы банков теряют желание вкладывать деньги, и- говорится в докладе АКРА.Картина, нарисованная АКРА,, но возражений по существу она не вызывает, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест"- добавляет он.