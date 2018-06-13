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Российским банкам написали некролог

14.06.2018 09:11 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Самостоятельное "излечение" российского банковского сектора в ближайшей перспективе невозможно: лишь каждый пятый банк способен самостоятельно генерировать прибыль, чтобы пополнять капитал, а две трети кредитных организаций в последние 3 года хотя бы раз оказывались в критическом положении и смогли продолжить деятельность лишь за счет вливаний извне.

Такой вывод содержится в опубликованном в среду докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По оценке агентства, в прошлом году крупнейшие российские банки, активы которых составляют 89% всей системы, вместо пополнения капитала за счет прибыли от операций начали его терять: средневзвешенное значение генерации капитала с 76 базисных пунктов рухнуло до минус 86 б.п.

Причиной стали убытки на 1,45 триллиона рублей, который были признаны тремя банками, национализированными за счет фонда санаций ЦБ. На спасение ФК "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка центробанк потратил 2,62 триллиона рублей.

В ближайшие два года банковскому сектору потребуется еще 500 миллиардов рублей, предупреждает АКРА: эту сумму, согласно нормативам, придется направить в резервы на покрытие проблемных активов, которые множатся на фоне стагнации экономики.

В ряде отраслей накопились кредитные риски, которые пока еще не до конца отражены на балансах, считают в агентстве: проблемы с выплатами по кредитам грозят строительному сектору и компаниям в сфере недвижимости. В то же время ужесточение санкций Запада приводит к "ухудшению финансового состояния крупнейших компаний-заемщиков", а низкие темпы экономического роста (1,5-1,7%) транслируются в "слабый спрос на кредитные ресурсы".

В этих условиях "интерес собственников к банковскому бизнесу продолжает падать", констатирует АКРА: не имея перспективы выхода из кризиса, владельцы банков теряют желание вкладывать деньги, и "основным источником финансовой помощи становится государство".

"До 2021 года коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) в целом по системе будет находиться на низком уровне - в среднем 70 б. п., а достаточность основного капитала по МСФО (Tier-1) не превысит 11,4%. Это объясняется также малым количеством банков, стабильно генерирующих капитал, и указывает на объективную потребность в дальнейшей поддержке от государства для покрытия убытков", - говорится в докладе АКРА.

Картина, нарисованная АКРА, "феерично депрессивная", но возражений по существу она не вызывает, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

"Процессы, происходящие в банках, всегда являются лучшей иллюстрацией состояния экономики. Иногда это наглядней, чем цифры Росстата", - добавляет он.

 
 
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Такой вывод содержится в опубликованном в среду докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства.
 
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