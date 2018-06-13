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ФРС США повысила ставку и ускорит ужесточение политики

14.06.2018 09:08 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: РИА "Новости"
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в среду принял решение снова повысить ставку по федеральным фондам, установив ее на максимальном с 2008 года уровне - в диапазоне 1,75-2% годовых.

Новый шаг по ужесточению политики ФРС стал седьмым в цикле, который стартовал в декабре 2015 года, и вторым в этом году.

"Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность растет с устойчивой скоростью", - констатирует ФРС в релизе, добавляя, что эти факторы требуют "дальнейшего постепенного повышения ставок".

Скорость ужесточения политики, тем временем, возрастет: большинство голосующих членов FOMC - 8 из 13 - считают необходимым поднять ставку еще дважды до конца года и довести общее количество шагов до четырех.

Сторонники трех повышений, которых было большинство в марте, теперь оказались в меньшинстве (7 человек). Прогноз ФРС по потребительской инфляции при этом повышен с 2,9% до 3,1%, а по росту ВВП - с 2,8% до 2,9%.

Помимо ключевой, кредитной ставки, которая выполняет лишь индикативную роль (реальных кредитов под этот процент ФРС не выдает), американский центробанк повысил ставки по депозитам и операциям обратного репо - основным инструментам ФРС для управления денежным рынком.

Ставка, которую ФРС платит за размещаемые на ее счетах резервы, с 14 июля повышена с 1,75% до 1,95% годовых.

Ставка по операциям обратного репо выросла с 1,5% до 1,75% годовых. Дисконтная ставка - для кредитов банкам первичным дилерам - повышена с 2,25% до 2,5% годовых.

Помимо этого на треть - до 40 млрд долларов в месяц - увеличится объем операций по сокращению баланса: ФРС будет гасить казначейские облигации на 24 млрд долларов, а ипотечные - на 16.

Из-за ужесточения политики в США развивающиеся рынки теряют инвесторов. По мере как долларовая ликвидность изымается с рынков, а доходности в Штатах растут, инвесторы бегут в безрисковые активы, но это не заставит ФРС свернуть с пути, говорит Стивен Джен, главный исполнительный директор хедж-фонда Eurizon SLJ Capital в Лондоне: "Инфляция в США, скорее всего, продолжит повышаться, вынуждая ФРС делать то, что ей нужно".

Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

 
 
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Новый шаг по ужесточению политики ФРС стал седьмым в цикле, который стартовал в декабре 2015 года, и вторым в этом году.
 
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