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18-летняя бельгийская студентка выиграла титул "Мисс мундиаль — 2018"
Фото: @mrs.crollette/Instagram.com
Как информирует Сanalc.be, титул «Мисс мундиаль» выиграла 18-летняя представительница Бельгии Зоэ Брунет.
— Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира, — сказала девушка после победы.
На групповом этапе чемпионата мира в России Бельгия сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.
Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран — участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе. За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых.
Фото: @mrs.crollette/Instagram.com
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В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами — участницами чемпионата мира — 2018.
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