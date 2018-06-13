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"Студенты-платники просятся в "рабство" от безысходности"

14.06.2018 08:48 — Разное | UDF  
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Фото: Global Look Press
Политолог и лидер независимого профсоюза объясняют, зачем выпускники вузов обратились с просьбой о распределении.

Удивительную статистику привел министр образования Игорь Карпенко.

По его словам, в Беларуси в этом году более тысячи студентов-платников изъявили желание получить распределение. Министр отметил, что сейчас студенты, учась на платном отделении, могут претендовать на распределение и получить первый опыт работы.

— Но у нас есть законодательная коллизия: на них не распространяется статус молодого специалиста в отличие от бюджетников, — приводит БЕЛТА слова Карпенко. — В новую редакцию Кодекса об образовании мы заложили норму, что, если студент-платник обращается в комиссию за распределением, на него тоже распространяется статус молодого специалиста со всеми вытекающими социальными гарантиями.

По мнению политолога Алеся Логвинца, пример с тысячей студентов-платников, которые хотят получить распределение, говорит о том, что экономическая ситуация в стране не самая лучшая, и люди готовы использовать любую возможность для того, чтобы найти первое место работы.

Собеседник «Салідарнасці» обращает внимание на то, что в других странах есть программы для молодых специалистов, и там не закладывается различие между платной и бюджетной формой обучения.

— Каждый, кто хочет воспользоваться такой программой, может это сделать. Например, во Франции есть программа первого контракта, которую поддерживает государство. Это важно, потому что и в развитых экономиках есть проблема безработицы молодых людей. Возможность получения первого профессионального опыта в определенной степени создается государством.

У нас все поставлено с ног на голову. Первое рабочее место для выпускника бюджетной формы обучения — это не возможность, а обязанность. И в данном случае это противоречит правам человека и здравому смыслу рынка.

Тот факт, что у выпускника, обучавшегося на платной форме, нет статуса молодого специалиста, Алесь Логвинец называет дискриминацией.

— Получается, государство дважды дискриминирует людей, которые платят за свое обучение. Первое — они платят за свое обучение, хотя у нас в Конституции записано, что образование бесплатное. Второе — выпускники платной формы обучения должны иметь такие же права, как и выпускники-бюджетники. К сожалению, система у нас так построена, что сначала нужно создать большие проблемы, а потом с фанфарами говорить о якобы их решении.

Глава независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич уверен: студенты-платники просятся в «рабство» от безысходности.

— Государство дало им образование за деньги их родителей и сегодня не может использовать молодых специалистов в экономике.

Если студенты-платники просят их распределить, это говорит о многом.

Во-первых, о том, что в Беларуси совершенно несбалансированная система выпуска специалистов, которые нужны сегодня экономике страны. Они поступают, а потом уже думают, куда распределиться.

Во-вторых, выпускники-платники находятся в лучшем положении, чем бюджетники, которых послали работать за 305 рублей. У нас сегодня десятки заявлений от молодых специалистов, как бы открепиться от распределения. Иначе они должны заплатить за свое обучение — там сумасшедшие суммы!

Решить проблему занятости выпускников вузов, по мнению Федынича, можно, если разработать программу, сколько каких нужно специалистов на будущее развитие экономики Беларуси.

— Тогда будет порядок в высшем образовании. Сегодня, к сожалению, происходит так: пусть учится, а дальше что? А дальше никто об этом не думает. Корочка, к сожалению, не дает возможности себя чувствовать независимым человеком и получать достойную зарплату, — заключает профсоюзный лидер.

 
 
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Политолог и лидер независимого профсоюза объясняют, зачем выпускники вузов обратились с просьбой о распределении.
 
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