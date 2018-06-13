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Удивительную статистику привел министр образованияПо его словам, в Беларуси в этом году более тысячи студентов-платников изъявили желание получить распределение. Министр отметил, что сейчас студенты, учась на платном отделении, могут претендовать на распределение и получить первый опыт работы.— приводит БЕЛТА слова Карпенко. —По мнению политолога, пример с тысячей студентов-платников, которые хотят получить распределение, говорит о том, что экономическая ситуация в стране не самая лучшая, и люди готовы использовать любую возможность для того, чтобы найти первое место работы.Собеседник «Салідарнасці» обращает внимание на то, что в других странах есть программы для молодых специалистов, и там не закладывается различие между платной и бюджетной формой обучения.У нас все поставлено с ног на голову. Первое рабочее место для выпускника бюджетной формы обучения — это не возможность, а обязанность. И в данном случае это противоречит правам человека и здравому смыслу рынка.Тот факт, что у выпускника, обучавшегося на платной форме, нет статуса молодого специалиста, Алесь Логвинец называет дискриминацией.Глава независимого профсоюза радиоэлектронной промышленностиуверен: студенты-платники просятся в «рабство» от безысходности.Если студенты-платники просят их распределить, это говорит о многом.Во-первых, о том, что в Беларуси совершенно несбалансированная система выпуска специалистов, которые нужны сегодня экономике страны. Они поступают, а потом уже думают, куда распределиться.Во-вторых, выпускники-платники находятся в лучшем положении, чем бюджетники, которых послали работать за 305 рублей. У нас сегодня десятки заявлений от молодых специалистов, как бы открепиться от распределения. Иначе они должны заплатить за свое обучение — там сумасшедшие суммы!Решить проблему занятости выпускников вузов, по мнению Федынича, можно, если разработать программу, сколько каких нужно специалистов на будущее развитие экономики Беларуси.заключает профсоюзный лидер.