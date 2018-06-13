|
Следователи выясняют причины крушения частного самолета под Гродно
Фото: Катерина Гордеева
Опросить владельца самолета Виталия Братанюка, который был за штурвалом, и пассажира пока невозможно — мужчины все еще находятся в больнице.
Напомним, одномоторный легкий самолет Zlin 42M 1975 года выпуска совершил аварийную посадку недалеко от деревни Коробчицы Гродненского района 12 июня. Пилоту удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства, 60-летнему пассажиру понадобилась помощь спасателей. Самолет упал примерно в 14.00 недалеко от жилых домов.
Известно, что «Злин» поднялся с летного поля в 13.10.
Перед аварийной посадкой местные жители слышали шум, но сразу не обратили на него внимания: полеты самолетов здесь не редкость — аэродром «Каролино» всего в нескольких километрах.
Виталий Братанюк — бывший военный летчик, он достаточно часто пилотировал свой самолет. Сам аппарат хоть и 1975 года выпуска, был им отремонтирован год назад. Его полностью перебрали, заново покрасили и обработали антискользящим веществом. По заверениям хозяина, все приборы работали, как новые. Чешский самолет участвовал в прошлом году в авиационном фестивале, который каждый год проходит на территории аэродрома «Каролино».
Что случилось с самолетом, экспертам еще только предстоит установить. Сейчас на поле около Коробчиц многолюдно: следователи, эксперты, транспортники.
— О причинах произошедшего говорить пока рано. Нам предстоит снять показания всех приборов, проанализировать их — и только после этого сделать какие-то выводы. Также сейчас фиксируем положение всех деталей относительно корпуса самолета и осматриваем повреждения техники, — рассказал TUT.BY заместитель начальника управления контроля безопасности полетов и авиационной безопасности транспортной инспекции Сергей Шерер.
По факту аварийной посадки проводится проверка. Уголовное дело не возбуждено. Пилот и пассажир самолета проведут в больнице как минимум несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целый день на месте аварийной посадки легкомоторного самолета около Гродно работают следователи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)