Следователи выясняют причины крушения частного самолета под Гродно

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Опросить владельца самолета Виталия Братанюка, который был за штурвалом, и пассажира пока невозможно — мужчины все еще находятся в больнице.Напомним, одномоторный легкий самолет Zlin 42M 1975 года выпуска совершил аварийную посадку недалеко от деревни Коробчицы Гродненского района 12 июня. Пилоту удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства, 60-летнему пассажиру понадобилась помощь спасателей. Самолет упал примерно в 14.00 недалеко от жилых домов.Известно, что «Злин» поднялся с летного поля в 13.10.Перед аварийной посадкой местные жители слышали шум, но сразу не обратили на него внимания: полеты самолетов здесь не редкость — аэродром «Каролино» всего в нескольких километрах.— бывший военный летчик, он достаточно часто пилотировал свой самолет. Сам аппарат хоть и 1975 года выпуска, был им отремонтирован год назад. Его полностью перебрали, заново покрасили и обработали антискользящим веществом. По заверениям хозяина, все приборы работали, как новые. Чешский самолет участвовал в прошлом году в авиационном фестивале, который каждый год проходит на территории аэродрома «Каролино».Что случилось с самолетом, экспертам еще только предстоит установить. Сейчас на поле около Коробчиц многолюдно: следователи, эксперты, транспортники.— рассказал TUT.BY заместитель начальника управления контроля безопасности полетов и авиационной безопасности транспортной инспекцииПо факту аварийной посадки проводится проверка. Уголовное дело не возбуждено. Пилот и пассажир самолета проведут в больнице как минимум несколько дней.