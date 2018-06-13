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Правоохранительным органам в России запретили сообщать СМИ о негативных новостях?

14.06.2018 08:40 — Разное | UDF  
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Негативные новости перестали появляться на сайтах правоохранительных органов России накануне проведения чемпионата мира по футболу.

Это в частности происходит на Урале, в Салехарде и ряде других регионов, сообщает Эхо Москвы.

Последняя негативная новость на сайте МВД появилась неделю назад. Теперь там сплошь положительная информация: профилактические рейды, конкурсы детского рисунка, дни открытых дверей в оздоровительных лагерях, вручение первых паспортов молодым жителям ряда городов. На сайте вас встречает сообщение о том, как полиция в Москве вернула сумку с личными вещами болельщику из Мексики.

И выходит так, что никаких преступлений в последние дни в России не совершалось вовсе. Получено указание не делиться с прессой негативной информацией, рассказали изданию znak.com в приватных беседах сотрудники полиции и прокуратуры.

Аналогичную установку получили полицейские Сахалина, на это обращает внимание местное агентство Sakh.com. Инциденты, которые происходят в городах, от прессы скрывают. Так в Екатеринбурге полиция не стала комментировать инцидент в районе Уралмаш: за одну ночь неизвестные разбили зеркала или проткнули колёса сразу у пятидесяти машин. В городском управлении МВД даже не уточнили: сколько заявлений поступило от автовладельцев и началась ли проверка, сообщает издание.

А полицейские Тюмени – городе, где чемпионата не будет, сказали, что дадут комментарии по бытовому преступлению у них только после 25 июля, то есть спустя 10 дней после окончания турнира.

Пока неясно, касается ли запрет размещать негативные новости только МВД или это относится и к другим силовым структурам.

 
Теги: Новости
 
 
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Негативные новости перестали появляться на сайтах правоохранительных органов России накануне проведения чемпионата мира по футболу.
 
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