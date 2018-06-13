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Самая массовая оргия закончилась позором
Оргия, устроенная в Лас-Вегасе, должна была стать самой массовой в истории. Однако "на огонек" пришло слишком мало людей, чтобы поставить новый мировой рекорд.
"Мы не смогли побить мировой рекорд, но нам все же удалось замечательно провести время, учитывая все обстоятельства, которые нашей команде пришлось преодолеть", – заявила компания, организовавшая провальное мероприятие. Сообщается, что очередная попытка намечена на грядущий год.
Ранее стало известно, что в апреле 2018 года жители американского города Касл-Рок крайне обеспокоены омерзительными звуками, которые доносятся с секс-вечеринок. Правоохранители заявили, что не могут вмешаться, поскольку оргии проходят в частном доме, и нарушения закона тут нет.
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Оргия, устроенная в Лас-Вегасе, должна была стать самой массовой в истории.
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