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Самая массовая оргия закончилась позором

14.06.2018 08:37 — Разное | UDF  
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Оргия, устроенная в Лас-Вегасе, должна была стать самой массовой в истории. Однако "на огонек" пришло слишком мало людей, чтобы поставить новый мировой рекорд.

Для участия в мероприятии зарегистрировались более тысячи человек, однако в назначенное время пришли около 400 из них. Таким образом, собравшимся так и не удалось побить рекорд, поставленный на оргии с 500 участниками, которая состоялась в 2006 году в Японии. Для новой планки требовалось на 126 человек больше, передает издание Las Vegas Weekly.

Организаторы считают, что основной причиной фиаско стали многочисленные переносы места проведения оргии. Изначально вакханалию планировали устроить в гостинице, но ее менеджмент сразу же в этом отказал. Тогда мероприятие перенесли в Музей эротического наследия, но буквально за час до начала городские власти надавили на его руководство, и оргию снова свернули. В конечном счете она состоялась в местном секс-клубе.


"Мы не смогли побить мировой рекорд, но нам все же удалось замечательно провести время, учитывая все обстоятельства, которые нашей команде пришлось преодолеть", – заявила компания, организовавшая провальное мероприятие. Сообщается, что очередная попытка намечена на грядущий год.

Ранее стало известно, что в апреле 2018 года жители американского города Касл-Рок крайне обеспокоены омерзительными звуками, которые доносятся с секс-вечеринок. Правоохранители заявили, что не могут вмешаться, поскольку оргии проходят в частном доме, и нарушения закона тут нет.

 
 
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Оргия, устроенная в Лас-Вегасе, должна была стать самой массовой в истории.
 
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