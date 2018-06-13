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Личный опыт: как работать в Минске три дня в неделю, а жить - в хостеле

14.06.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
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О том, что это вполне обычная схема для больших городов, я узнал несколько лет назад. В Москве некоторые одиночки отказывались от квартиры на окраине и снимали койко-место в хостеле в центре города. И это им выходило дешевле, а жизнь начинала играть новыми красками, знакомствами, запахами… Я испытал подобный опыт.


Зимой и в начале весны снимал однокомнатную квартиру в Минске. Но в какой-то момент решил — за что я плачу деньги? Темп моей работы подразумевает лишь 2 ночевки в неделю в столице. Все остальное время я могу находиться где угодно, в том числе и в родном Могилеве. Я не стал продлевать договор, перевез все лишнее обратно домой. А в Минск теперь езжу с небольшим рюкзаком. И каждое утро я теперь решаю, где мне лучше и интереснее всего переночевать. Сначала такая неопределенность пугала, зато теперь я чувствую себя вполне счастливым и свободным от бремени съемного жилья, а главное — я порвал с рутиной дом — работа — дом и могу наслаждаться прекрасным летним городом.

Экономика вопроса

Съемное минское жилье стоило хоть и дорого, но подъемно. Зимой вместе с коммуналкой выходил в районе 560 рублей (в квартире никто не был прописан), весенний месяц стоил дешевле — 510 рублей.

Хостел каждую ночь обходится в районе 16 рублей за койку. Можно и дешевле найти, но я решил, что буду жить в интересных местах, где, возможно, никогда не доведется пожить.

Первые две недели моего эксперимента показали, что только на ночлег за 4 ночи я потратил 62 рубля 40 копеек. Грубо говоря, сэкономил на жилье 192 рубля. Ведь две недели аренды квартиры стоили бы для меня 255 рублей. Эта цифра очень бы радовала, но я знаю, что мне пришлось больше питаться на стороне — утром пить кофе и легко завтракать, вечером искать недорогой, но вкусный ужин. В самом хостеле я готовил лишь однажды, когда для этого было настроение. Пересчитал все чеки за еду, получилась цифра 72 рубля и 15 копеек. Это значит, что 134,55 рублей мне требуется на две недели уже с едой, чтобы продолжать познавать мир хостелов.

Места

Несколько лет назад я уже успел побывать в нескольких минских хостелах. Впечатления от них остались приятные. Но тогда я был туристом, а теперь человеком, который три дня в неделю сидит в офисе, поэтому для меня было важно то, где находится хостел и какая у него загрузка.

В Минске около 20 хостелов. Условно, их можно разделить на два типа: одни ждут белорусов, вторые ориентированы на иностранцев. Первый почти не встретишь в центральной части города, а вот второй тип — это исключительно центр и место с концепцией.

Я отбросил все первые варианты — в это время года там полно студентов — и решил протестировать четыре хостела в центре и один рядом с работой (просто потому что это удобно).


Первая ночь прошла в хостеле Dreamy Castle и это стоило мне 16 рублей. Башенка на площади Победы давно привлекала мое внимание. По факту хостел оказался квартирой на верхнем этаже, которая переоборудована специальным образом и с весьма приятным бонусом — именно в башенке находится общая комната с мягкими креслами и телевизором.


Хостел в ту ночь был загружен наполовину, но особых неудобств это не вызвало. Да и соседи попались вполне мирными. Никто громко не храпел. Очередей в ванную не было. Молодые администраторы оставили очень приятное впечатление. Вернусь сюда.


Другая ночь прошла в хостеле «Для тебя» на улице Железнодорожной. Целый дом здесь оборудовали под хостел. Есть как общие комнаты на 6−8 человек, так и небольшие двухместные номера.


Очень много ОСБ-плиты в интерьере, что меня не напугало, ведь я здесь всего на ночь.


Хозяева места озаботились хорошими санузлами для своих гостей: на первом этаже в достатке мужских и женских душевых и мест для умывания. Есть возможность постирать вещи.


Здесь я встретил нескольких гостей, которые живут не первую неделю и им все очень нравится. Кого-то привела в хостел работа в Минске, кого-то (минчанина) — конфликт в семье.

Следующим был хостел Тринити в Троицком предместьи. Отличное расположение и приемлемая для меня цена (16 рублей) — что еще нужно?


Очень хотелось продолжить наслаждаться приятным видом, посидеть вечером на берегу реки и выпить кружку чая поздним вечером в зеленом внутреннем дворике.




Это место — хостел в европейском понимании этого слова — много мест, большая кухня. круглосуточная стойка администрации. Поэтому здесь много иностранцев, а значит много и историй.

Далее мой выбор пал на хостел по улице Золотая горка. Давно хотел там побывать.


Хостел Smart 2 факту оказался аккуратной двухкомнатной квартирой в хрущевке на первом этаже. Соседи были теплолюбивыми и постоянно закрывали окно, поэтому пришлось ранним утром убегать на свежий воздух в ближайшую кофейню.



Но справедливости ради стоит отметить, что это был самый дешевый вариант. Ночь здесь стоила 14 рублей 40 копеек.

Еще одно пятое место, где мне повезло пожить — Loft Hostel. «Двушечка» в доме, где «находится магазин «Антиквар» — так ориентирует на местности администратор хостела.


Это действительно больше квартира, чем хостел — очень уютно, много забавных деталей.


Хорошие санузел и кухня.


Единственный минус — летом ночью с открытым окном довольно шумно. Здесь я переночевал за 17 рублей.

Пока не было момента, чтобы я пожалел, что у меня нет относительно постоянного места в Минске. Постоянное движение дарит много интересных мыслей и наблюдений. Много знакомых и друзей пишут после моих постов о новых хостелах «приходи ночевать, остановись у нас». Но я не соглашаюсь. Во-первых, это будет не сильно дешевле, а то и дороже — в гости с пустыми руками не хожу. Во-вторых, иногда после рабочего дня хочется просто помолчать и мирно подремать, затеряться. И теперь неважно, что в этот момент испанка на втором ярусе кровати над тобой обсуждает увиденное за день шепотом со своим парнем. Это даже забавно. Такого опыта с друзьями-товарищами не получишь.

Квартира — тоже хорошо

Все же стоит уточнить — удачная съемная квартира безусловно выигрывают у любого хостела. За словом «квартира» для меня скрывается много ценностей, которые ты оплачиваешь ежемесячно вместе с квартплатой. Это личное пространство и возможность восстановиться после рабочего дня. Возможность готовить в любое время суток и то, что хочешь. Приводить гостей. Мой опыт — это скорее про то, как разнообразить свои будни, сэкономить на поездку на фестиваль и увидеть город, знакомиться с дюжиной новых людей еженедельно и набраться новых впечатлений.

Полезные советы:

Прежде чем бронировать хостел по телефону лучше посмотреть стоимость ночи и варианты размещения на сервисах бронирования. Там цена может оказаться равной или меньше той, что вам скажет администратор. Таким образом можно сэкономить 3−5 рублей.

В некоторых хостелах время заезда довольно раннее. Т.е. если вы планируете приехать часов в 9 вечера, без договоренности с администратором у вас скорее всего не получится поселиться.

Не лишним будет спросить про загруженность хостела. Хостел может быть полупустым и тогда можно простить чуть большую цену — ведь в комнате может не оказаться соседей.

От вас никто не ждет задушевных бесед, когда вы находитесь в комнате. Если включите режим «невидимки», ваши соседи, вероятнее всего, будут вести себя так же.

В комнате лучше обойтись без телефонных разговоров и музыки, фильмов без наушников.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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