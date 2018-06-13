|
14 июня – Всемирный день донора
Сегодня по всему миру люди безвозмездно сдают кровь.
В Минске донорский марафон преднамеренно начали заранее – тот случай, когда для доброго дела не нужен повод. Акцию поддержали представители власти, известные спортсмены и звёзды эстрады. Лучшим представителям донорского движения вручили награды.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси: «Сегодня сложились все предпосылки для того, чтобы безвозмездное донорство в Республике Беларусь шагало, развивалось и, так скажем, занимало пространство. Сегодня современная фармацевтическая промышленность не придумала лекарственного препарата, то есть полноценной замены донорской крови».
Сегодня в стране более 96 тысяч доноров, причём каждый четвёртый делится кровью безвозмездно. И хотя донорских запасов достаточно, их нужно постоянно пополнять.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня по всему миру люди безвозмездно сдают кровь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)