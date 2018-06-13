14 июня – Всемирный день донора

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Сегодня по всему миру люди безвозмездно сдают кровь.



В Минске донорский марафон преднамеренно начали заранее – тот случай, когда для доброго дела не нужен повод. Акцию поддержали представители власти, известные спортсмены и звёзды эстрады. Лучшим представителям донорского движения вручили награды.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси: «Сегодня сложились все предпосылки для того, чтобы безвозмездное донорство в Республике Беларусь шагало, развивалось и, так скажем, занимало пространство. Сегодня современная фармацевтическая промышленность не придумала лекарственного препарата, то есть полноценной замены донорской крови».



Сегодня в стране более 96 тысяч доноров, причём каждый четвёртый делится кровью безвозмездно. И хотя донорских запасов достаточно, их нужно постоянно пополнять.