Специалисты из Университета Пенсильвании выяснили, какой процент участников группы должен выступить против общепринятой нормы, чтобы ее с высокой вероятностью пересмотрели и остальные. Как выяснилось, воспротивиться устоявшемуся порядку вещей для этого должны примерно 25 процентов. Исследование ученых было опубликовано в журнале Scienсе.





К участию в эксперименте изначально пригласили 200 человек. Затем их разделили на десять равных групп, каждую из которых попросили обсудить различные вопросы из сферы лингвистики. При этом добровольцам обещали материальное вознаграждение, если они придут к единому мнению, так что некоторое время спустя представителям каждой из групп договориться между собой удалось.

После этого специалисты добавили к каждой из групп новых участников, высказывавших точку зрения, альтернативную "общепринятой". Как оказалось, если таковых было меньше четверти от первоначального состава группы, попытки переубедить остальных почти не имели шансов увенчаться успехом. Если же сторонников новой точки зрения было больше, ранее договорившиеся участники снова вступали в спор, после чего "старый" вариант проигрывал.

По словам учёных, ранее исследования на такую тему уже проводились, однако точного ответа на вопрос об оптимальном количестве "несогласных" они не дали — эта цифра колебалась от 10 до 40 процентов.

Специалисты склонны считать, что полученные ими данные позволяют лучше понять социальные механизмы, стоящие за переменой отношения к различным формам дискриминации и другим далеким от прогресса, но сохраняющимися в обществе стереотипами. Хотя учёные отдают себе отчёт в том, что в конкретных исторических ситуациях роль может играть огромное количество факторов помимо количества инакомыслящих, значимость того, как много людей поддерживает перемены, недооценивать не стоит.

Источник: www.mk.ru