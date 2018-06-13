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С возрастом друзья начинают влиять на здоровье человека сильнее, чем семья - исследование

14.06.2018 08:29 — Разное | Интерфакс  
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По данным ученых из Мичиганского университета, крепкая дружба в пожилом возрасте спасает людей от одиночества и хронических заболеваний. Также она является основным источником поддержки для тех, у кого нет партнера и близких родственников, сообщает Daily Mail.

С возрастом друзья начинают влиять на здоровье человека сильнее, чем семья - исследование

Специалисты провели два исследования. Сначала ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и уровне счастья 271053 человек разного возраста из почти 100 стран мира. И семья, и друзья оказались связаны с высоким уровнем счастья и крепким здоровьем. Однако исследователи заметили: с возрастом состояние здоровья и уровень счастья людей начинали больше зависеть от дружбы.

Затем специалисты изучили данные опроса с участием 7481 пожилого человека из США. Добровольцы отвечали на вопросы о поддержке, напряжении и хронических заболеваниях. Ученые установили, что участники, для которых дружба была источником напряжения, имели много хронических заболеваний. А добровольцы, для которых дружба была источником поддержки, оказались счастливы. Исследователи говорят: мы сами выбираем друзей, поэтому с возрастом рядом с нами остаются только самые лучшие.

 
 
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По данным ученых из Мичиганского университета, крепкая дружба в пожилом возрасте спасает людей от одиночества и хронических заболеваний. Также она является...
 
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