Скользкая тема: как избавиться от слизней на даче

Слизни досаждают многим дачникам – повреждают ягоды клубники, грызут салат, портят внешний вид хосты и других декоративных растений с крупными листьями. Как выдворить беспардонных гостей со своей территории? Портал www.interfax.by разбирался в вопросе вместе с заместителем начальника инспекции по семеноводству Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, научным сотрудником НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ и экспертом YouTube-канала Procvetok Иваном Русских.





– Вариантов избавления от слизней много. Мой опыт показал, что самый эффективный из хорошо известных способов – посыпание дорожек, которые облюбовали слизни, а также участков вокруг растений плотным слоем суперфосфата. Слизни лишаются возможности подползать к растениям, а значит, не могут навредить им. К тому же удобрение постепенно проникает в почву, обогащая ее фосфором. Однако дачный участок при этом выглядит не совсем эстетично.

Уменьшить количество слизней поможет специальный слабоалкогольный "салат" – внешний вид сада или огорода он точно не ухудшит. Для его приготовления понадобятся листья одуванчика, клевера, также можно использовать листья салата и хосты. Плотно наполните измельченными или целыми листьями тарелку для комнатных растений и заправьте пивом, или яблочным сидром, или забродившим яблочным соком. Зелень должна быть покрыта жидкостью так, чтобы оставались отдельные островки. Вкопайте тарелку в землю по борта. Не удивляйтесь, если за одну ночь она полностью наполнится слизнями.

Пиво и яблочный сидр, с одной стороны, весьма привлекают слизней, с другой – токсичны для них. Попав в ловушку, вредители гибнут. Когда численность слизней на участке существенно снизится и они перестанут повреждать растения, уберите приманки с ядовитым угощением. Не добивайтесь полного уничтожения слизней, ведь в природе ничего тотально вредного не бывает.

Подготовила Ирина Барейко