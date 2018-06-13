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Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня

14.06.2018 09:29 — Разное | СТВ  
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Новости России. Сегодня, 14 июня, в России прозвучит стартовый свисток матча-открытия Чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот мундиаль объединит тысячи болельщиков из сотен городов.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня

Маршрут многих любителей футбола проходит через нашу страну. Напомним, Беларусь и Россия подписали соглашение, по которому иностранным болельщикам на время турнира виза для въезда в нашу страну не нужна. Да и время всех процедур на границе сокращено до 15 минут. Таким образом, для футбольных фанатов здесь зажгли зеленый свет.

Наплыв болельщиков в ближайшие дни будет только увеличиваться. Кстати, в их распоряжении не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска. На границе Беларуси и России очередей не наблюдается.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня

Получить FAN ID и пересечь Беларусь без визы. Болельщики со всего мира съезжаются на ЧМ-2018 по футболу

 
 
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Новости России. Сегодня, 14 июня, в России прозвучит стартовый свисток матча-открытия Чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот...
 
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