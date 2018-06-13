​Скорость таяния антарктических льдов ускорилась в три раза

Согласно выводам американских и британских учёных, таяние льдов в Антарктике приняло небывалые масштабы, достигнув наивысшего уровня за последние десятилетия.

За год в воду превращается более 200 миллиардов тонн льда, что, при сохранении тенденции, грозит существенным повышением уровня мирового океана. Учёные предрекают, что к 2030-му году этот уровень может стать больше на 25 сантиметров, а к 2070-му вовсе увеличиться на 3,5 метра.

Исследователи призвали правительства ведущих мировых держав принять меры для уменьшения объёмов таяния льдов Антарктиды.