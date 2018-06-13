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Россиянин пытался провезти через границу более 30 кг гашиша

14.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Россиянин пытался провезти через границу более 30 кг гашиша

Россиянин пытался провезти через белорусско-литовскую границу более 30 кг гашиша в бензобаке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о пресечении сбыта гашиша в крупном размере. 53-летний гражданин России вечером 12 апреля на автомобиле Honda Accord ввез через белорусско-литовскую границу более 30 кг гашиша. Наркотик был обнаружен в бензобаке при досмотре авто. Противоправная деятельность была пресечена во взаимодействии сотрудников главного управления по наркоконтролю МВД, Государственного таможенного комитета и Госпогранкомитета. Житель Калининграда ехал транзитом через Беларусь из Испании в Москву.

"По оперативным данным, он выполнял роль курьера. На территории Евросоюза при соучастии неустановленных лиц в его автомобиль были помещены 70 пакетов с гашишем", - рассказала Марина Дранькова. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц) и ч. 2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину мужчина не признал. Он заключен под стражу. Наложен арест на автомобиль и другое имущество фигуранта общей стоимостью свыше Br25 тыс. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

 Источник: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Россиянин пытался провезти через белорусско-литовскую границу более 30 кг гашиша в бензобаке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску...
 
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