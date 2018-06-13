Машина, на которой ехала ведущая БТ, сбила двух протестующих у ресторана «Поедем поедим»

Вчера, 13 июня, во время пикета у ресторана «Поедем поедим», водитель Мазды с российскими номерами сбил двух протестующи, пишет Свабода. Притом все произошло на глазах у ГАИ. Евгений Батуро и Василий (фамилия неизвестна) встали на пути машины, но водитель специально не остановился. Пешеходы получили легкие повреждения.

Оказалось, что в машине ехали телеведущая БТ Стелла Чиркова и ее муж Иван Ермаков. Ермаков утверждает, что протестующие якобы сами кинулись на капот. Также выяснилось, что в ресторан он приезжает уже не первый раз. Со слов активистов, он оскорблял и их, и сами Куропаты. Мол, напридумывали про какие-то жертвы, а теперь проблемы делают. По данным «Нашей Нивы», пассажиры Мазды были соседями владельца «Поедем поедим» по коттеджному поселку на улице Кольцова в Минске.

Стелла Чиркова и Иван Ермаков переехали в Беларусь из России в 2009 году. Стелла (настоящее имя — Елена) ведет программу «Ды@блог аб літаратуры» на беларускоязычном телеканале «Беларусь-3». Правда, на русском.

Инспекторы ГАИ составили протоколы: на водителя – за нарушение ПДД (точный пункт неизвестен), на пятерых активистов – за выход на проезжую часть.