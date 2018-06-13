Из горящего небоскрёба в Мумбае спасли 95 человек

Крупный пожар произошел в самом центре индийского мегаполиса.



Пламя за считанные минуты распространилось по верхним этажам, заблокировав все выходы. Из объятой огнём высотки пожарные спасли 95 человек. Информации о жертвах нет. Полностью потушить огонь удалось лишь спустя несколько часов.Что привело к возгоранию, сейчас выясняет полиция.