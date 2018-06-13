Кто же победит? Чемпионат мира в поисковых запросах белорусов

Аналитики Яндекса выяснили, что спрашивают белорусские пользователи о предстоящем чемпионате мира по футболу. Для этого изучили запросы жителей Беларуси, связанные с турниром.





Чаще всего люди задают вопросы о дате начала чемпионата мира по футболу, времени проведения матчей и начале соревнований в городах, принимающих турнир.

Пользователей также интересует, как купить билеты, сколько они стоят, в каких городах и на каких стадионах будут проходить игры чемпионата. Белорусы часто спрашивали, как и где можно оформить паспорт болельщика, выясняли, сборные каких стран будут участвовать в мундиале и где будут жить футболисты.

Интерес вызывают темы, связанные с официальным открытием и символикой чемпионата. Пользуются спросом прогнозы, кто победит: [найти бесплатно кто выиграет чм по футболу] или [кто выиграет чемпионат мира по футболу 2018 предсказания]. Некоторым пользователям непонятно, [почему запретили шашлыки на чемпионате мира по футболу].

Из футбольных команд наибольший интерес вызывает сборная России. Далее следуют Германия, Бразилия, Испания и Франция. А наименьшее число запросов — про сборные Туниса и Панамы. Учитывались запросы со словом «сборная» и названием страны, например [состав сборной египта].

Топ-10 сборных по числу запросов по данным поиска Яндекса, апрель–май 2018:

Россия Германия Бразилия Испания Франция Египет Аргентина Уругвай Португалия Англия

Пользователи часто искали информацию и о сборной Беларуси, которая не прошла квалификацию. Интересовались составом национальной команды, расписанием игр, формой, тренерами, капитаном, лучшими бомбардирами, врачами сборной. В общем рейтинге топ-10 сборных Беларусь заняла бы второе место.

Популярные поисковые запросы о сборной России касались состава команды как на предстоящем чемпионате, так и в предыдущие годы. Среди популярных запросов встречались вопросы о тренерах и их зарплатах. Пользователи интересовались шансами сборной на победу и схемой игры.

Что касается других сборных, то люди спрашивали об их составе и тренерах, истории предыдущих матчей и расписании игр на чемпионате. Также искали, как и где купить майки сборных — это тема оказалась популярна в запросах про команды из Англии, Германии, России, Португалии, Аргентины, Бразилии и Египта.

Судя по запросам о социальных сетях, белорусских болельщиков чаще интересовали аккаунты сборных-участниц в Twitter. Про официальные страницы в Facebook или ВКонтакте Яндекс спрашивали значительно реже.

Первое место в рейтинге футболистов занимает Криштиану Роналду: о нём было задано больше всего запросов. Следом идут Лионель Месси и Мохаммед Салах. Вплотную к десятке подобрались Хамес Родригес и Роберт Левандовски.

Топ-10 футболистов сборных по числу запросов по данным поиска Яндекса, апрель–май 2018:

Криштиану Роналду, Португалия Лионель Месси, Аргентина Мохаммед Салах, Египет Неймар, Бразилия Андрес Иньеста, Испания Антуан Гризманн, Франция Пауло Дибала, Аргентина Серхио Рамос, Испания Луис Суарес, Уругвай Федор Смолов, Россия