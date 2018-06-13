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Кто же победит? Чемпионат мира в поисковых запросах белорусов

14.06.2018 10:09 — Разное | Tut.by  
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Аналитики Яндекса выяснили, что спрашивают белорусские пользователи о предстоящем чемпионате мира по футболу. Для этого изучили запросы жителей Беларуси, связанные с турниром.


Чаще всего люди задают вопросы о дате начала чемпионата мира по футболу, времени проведения матчей и начале соревнований в городах, принимающих турнир.

Пользователей также интересует, как купить билеты, сколько они стоят, в каких городах и на каких стадионах будут проходить игры чемпионата. Белорусы часто спрашивали, как и где можно оформить паспорт болельщика, выясняли, сборные каких стран будут участвовать в мундиале и где будут жить футболисты.

Интерес вызывают темы, связанные с официальным открытием и символикой чемпионата. Пользуются спросом прогнозы, кто победит: [найти бесплатно кто выиграет чм по футболу] или [кто выиграет чемпионат мира по футболу 2018 предсказания]. Некоторым пользователям непонятно, [почему запретили шашлыки на чемпионате мира по футболу].

Из футбольных команд наибольший интерес вызывает сборная России. Далее следуют Германия, Бразилия, Испания и Франция. А наименьшее число запросов — про сборные Туниса и Панамы. Учитывались запросы со словом «сборная» и названием страны, например [состав сборной египта].

Топ-10 сборных по числу запросов по данным поиска Яндекса, апрель–май 2018:

  1. Россия
  2. Германия
  3. Бразилия
  4. Испания
  5. Франция
  6. Египет
  7. Аргентина
  8. Уругвай
  9. Португалия
  10. Англия

Пользователи часто искали информацию и о сборной Беларуси, которая не прошла квалификацию. Интересовались составом национальной команды, расписанием игр, формой, тренерами, капитаном, лучшими бомбардирами, врачами сборной. В общем рейтинге топ-10 сборных Беларусь заняла бы второе место.

Популярные поисковые запросы о сборной России касались состава команды как на предстоящем чемпионате, так и в предыдущие годы. Среди популярных запросов встречались вопросы о тренерах и их зарплатах. Пользователи интересовались шансами сборной на победу и схемой игры.

Что касается других сборных, то люди спрашивали об их составе и тренерах, истории предыдущих матчей и расписании игр на чемпионате. Также искали, как и где купить майки сборных — это тема оказалась популярна в запросах про команды из Англии, Германии, России, Португалии, Аргентины, Бразилии и Египта.

Судя по запросам о социальных сетях, белорусских болельщиков чаще интересовали аккаунты сборных-участниц в Twitter. Про официальные страницы в Facebook или ВКонтакте Яндекс спрашивали значительно реже.

Первое место в рейтинге футболистов занимает Криштиану Роналду: о нём было задано больше всего запросов. Следом идут Лионель Месси и Мохаммед Салах. Вплотную к десятке подобрались Хамес Родригес и Роберт Левандовски.

Топ-10 футболистов сборных по числу запросов по данным поиска Яндекса, апрель–май 2018:

  1. Криштиану Роналду, Португалия    
  2. Лионель Месси, Аргентина   
  3. Мохаммед Салах, Египет   
  4. Неймар, Бразилия    
  5. Андрес Иньеста, Испания   
  6. Антуан Гризманн, Франция   
  7. Пауло Дибала, Аргентина   
  8. Серхио Рамос, Испания  
  9. Луис Суарес, Уругвай   
  10. Федор Смолов, Россия   

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