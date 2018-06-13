Российский Су-35 оказался дороже американского F-35А

Российская компания «Ростехнологии» озвучила сумму контракта с Китаем на поставку 24 истребителей Су-35С — 2,5 миллиарда долларов. Это произошло 24 мая на открытии Петербургского международного экономического форума, сообщает китайский канал Phoenix Television.



Фото: asian defence

Получается, что в среднем один Су-35С обходится китайцам в 104 миллиона долларов, в то время как стелс-истребитель пятого поколения F-35A в стандартной комплектации стоит примерно 94,5 миллионов долларов.

Впрочем, надо учитывать, что в сумму контракта включены обучение персонала, бортовое оружие, запасные части для двигателей и другое оборудование.

Самое ценное для китайцев этом контракте — двигатель 117S, который они очень давно хотели приобрести, а также соответствующая система управления самолетом. Россия уже поставила Китаю 14 самолетов Су-35С, оставшиеся 10 истребителей будут доставлены в течение этого года.