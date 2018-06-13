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Перевернута очередная страница жизни

14.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Кажется, вот только недавно прозвенел звонок 1 сентября. А уже пролетел учебный год. Выпускники 11 классов школ района и их родители не успели оглянуться, как повесть жизни под названием «Школа» оказалась прочитанной. Последние, самые интересные страницы произведения юноши и девушки вместе с мамами, папами и учителями перевернули 9 июня. В этот день в Октябрьском районе прошли выпускные вечера. По традиции, которой уже 18 лет, все  выпускники встретились на Центральной площади городского поселка Октябрьский на районном празднике «Выпускной-2018». Поздравить  молодых людей пришли не только их друзья, родные и близкие, но и обычные жители района. Праздник выпускников является  одним из самых любимых у октябричан. Ведь именно здесь можно порадоваться красоте, молодости и энергии. Каждый год организаторы стараются  сделать мероприятие ярким и особенным. Нынешний праздник не стал исключением. Над программой выпускного бала трудились  работники районного центра творчества  детей и молодежи. Было видно, что старались все —  и организаторы, и ребята, и педагоги, и родители.

Главными лицами праздника стали выпускники. В 2018 году 80 ребят окончили 11 классов. Первым с поздравлениям к ним обратился председатель Октябрьского райисполкома Виктор Полуянов. Он пожелал ребятам счастливого будущего. Много добрых напутственных слов в адрес выпускников произнесли гости праздника – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко, начальник отдела образования спорта и туризма Октябрьского райисполкома Марина Балынская,  настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Герасим.  Самое пристальное внимание и дружные аплодисменты заслужили в этот день медалисты.  Именно им Виктор Полуянов вручил аттестаты особого образца, медали, премию райисполкома и цветы. А родителям медалистов – Благодарственные письма. Вот имена тех, кто на протяжении 11 лет уверенными шагами шел к этому моменту: учащаяся ГУО «Поречский детский сад – средняя школа» Александра Пигуль, учащиеся районной гимназии – Даниил Шейко, Анастасия Мартыненко, Мария Гринкевич, Мария Калинская и Каролина Сорока. Молодые люди оставили свои подписи в Почетной книге медалистов, и каждый из них произнес слова благодарности родителям и учителям. Они пообещали всегда помнить о своей малой родине и в будущем приносить пользу людям. Затем Виктор Полуянов вручил аттестаты о получении среднего образования остальных выпускников руководителям школ. Их они вручили ребятам позже, в стенах учреждений.

Выпускники двух городских школ и гимназии подарили зрителям танцы в своем исполнении. С каждым годом такие номера отличаются от предыдущих. Нынешние танцы отличались интересной постановкой с высокими поддержками. Сюрпризом для всех присутствующих стал номер в исполнении родителей гимназистов. Мамы и папы спели трогательную песню «Мы вас выпускаем». И в конце своего выступления выпустили в небо голубей. Стремительный полет птиц в небо символизировал и взросление их детей. Ведь пройдет лето, и дети улетят из родительских гнезд. Таков закон жизни.

Несмотря на некоторые нотки грусти, районный праздник «Выпускной-2018» прошел на одном дыхании. Традиционно он закончился совместным вальсом юношей и девушек со своими учителями, родителями и гостями бала. Еще долго на Центральной площади не смолкала музыка. Октябричане не спешили расходиться. А выпускники принимали поздравления и делали фото на память. Через некоторое время все они собрались в своих учреждениях, чтобы дружно и весело провести время. И уже ранним утром нового дня встретить рассвет и сказать школам «прощай».

Ирина ЛЕШКОВА.

Фото автора.

 
 
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  Кажется, вот только недавно прозвенел звонок 1 сентября. А уже пролетел учебный год. Выпускники 11 классов школ района и их родители не успели оглянуться, как...
 
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