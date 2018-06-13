Безработного уроженца Беларуси убили в Москве

- В ночь на 12 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 51-летний уроженец Кемеровской области и 36-летняя уроженка Брянской области, проживавшие в квартире на ул. Малышева, д. 26. По данным следствия, ранее в тот же день они убили и расчленили тело 42-летнего безработного уроженца Беларуси, - сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Местная жительница поздно вечером 11 июня увидела в местном контейнере на улице Малышева пакет с фрагментами частей тела. Приехавшие на место полицейские обнаружили в нем голову и ноги неизвестного мужчины.

Остальные части тела убитого были обнаружены в квартире, где задержали подозреваемых. У них изъяли ножовку по дереву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».