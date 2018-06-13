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Безработного уроженца Беларуси убили в Москве

14.06.2018 10:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Безработного уроженца Беларуси убили в Москве
Фото из открытых источников

- В ночь на 12 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 51-летний уроженец Кемеровской области и 36-летняя уроженка Брянской области, проживавшие в квартире на ул. Малышева, д. 26. По данным следствия, ранее в тот же день они убили и расчленили тело 42-летнего безработного уроженца Беларуси, - сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

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Местная жительница поздно вечером 11 июня увидела в местном контейнере на улице Малышева пакет с фрагментами частей тела. Приехавшие на место полицейские обнаружили в нем голову и ноги неизвестного мужчины.

Остальные части тела убитого были обнаружены в квартире, где задержали подозреваемых. У них изъяли ножовку по дереву. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 
Теги: Новости
 
 
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