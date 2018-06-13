Голливудские кинохиты, которые скрасят свободный досуг

Любой выходной день можно сделать увлекательным и незабываемым. Для этого вам необходимо посетить онлайн-кинотеатр, в котором имеется обширный каталог самых новых, интересных фильмов отечественного, зарубежного производства. Сейчас мы расскажем, какие киноленты точно стоит посмотреть в ближайший уик-энд. Представленный материал подготовлен при поддержке онлайн кинотеатра ivi.ru.





Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Фильм начинается с того момента, как Брюс Уэйн наблюдает за битвой Супермена и Генерала Зода. Это ожесточенное противостояние повлекло за собой множество разрушений и человеческих жертв. Именно поэтому Брюс уверен в том, что Супермен - это реальная угроза, которая может запросто погубить все человечество. Он намеревается отомстить криптонцу. Вскоре Бэтмену предстоит столкнуться с новыми персонажами и злодеями, которые гораздо опаснее безобидного Супермена. Трейлер к фильму можно посмотреть прямо сейчас https://www.ivi.ru/watch/131254/trailers .

Если вы являетесь преданным фанатом Бэтмена и Супермена, то вам не рекомендуется пропускать эпичную схватку культовых супергероев.





Финансовый монстр

Криминальный триллер рассказывает историю одного известного телеведущего Ли Гейтса, который ежедневно раздает бесплатные финансовые советы. Однажды в его студию врывается неизвестный человек с пистолетом. Когда-то Кайл воспользовался рекомендацией Ли и потерял все свои деньги. Теперь злоумышленник утверждает, что взорвет бомбу, если его требования не будут выполнены. С этого момента Гейтсу предстоит уговорить преступника сдаться в прямом эфире на глазах у многомиллионной аудитории телезрителей.

Данный социальный фильм понравится фанатам жанра, поклонникам Джорджа Клуни и Джулии Робертс.

Тихоокеанский рубеж 2

Сюжетная линия продолжает историю, которая была рассказана зрителям в оригинальной киноленте. Центральным персонажем является молодой чернокожий парень по имени Джейк. Когда-то его отец отчаянно сражался с инопланетными монстрами, которые имели гигантские размеры и мощное вооружение. Тогда удалось одолеть злодеев в нечестной схватке. Теперь предстоит новое противостояние. На тот раз инопланетных злодеев стало больше, они модернизировались и вернулись на Землю. Джейку понадобится помощь Нейта и еще нескольких бесстрашных солдат.

Если вам пришелся по вкусу первый фильм, то от сиквела вы останетесь в восторге, потому что здесь еще больше экшена, драк, перестрелок.

Черная Пантера

Марвел представляет зрителям нового супергероя, который уже оказал помощь своим коллегам в Гражданской Войне, а теперь ему предстоит решить множество проблем на родной территории - Ваканде. Именно здесь появился новый злодей по имени Килмонгер, который стремится занять трон, чтобы править Вакандой. Многие жители Ваканды не разделяют его мнения, но все решит финальная схватка.

Поклонники фильмов киновселенной Марвел обязательно должны посмотреть сольное кино про нового супергероя. Вас ожидает путешествие в неизведанный мир.

Данная подборка включает в себя голливудские фильмы, которые поразят зрителей своим размахом и непредсказуемым сюжетом. Если вы еще не посмотрели эти фильмы, то сейчас самое время сделать это в онлайн-кинотеатре.