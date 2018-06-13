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Самого творческого многодетного отца выберут в Гомеле

14.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Самого творческого многодетного отца выберут в Гомеле
Финал городского конкурса «Отцы — молодцы!», приуроченного к Международному дню отца, пройдет 15 июня в Гомеле в городском центре культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор городского центра социального обслуживания семьи и детей Наталья Мазенина.

За звание лучшего сразятся многодетные отцы — победители отборочного тура. «Среди основных условий — приверженность семьи конкурсанта к здоровому образу жизни, приветствуется наличие определенных семейных традиций, а также активная жизненная позиция», — прокомментировала Наталья Мазенина. В финале конкурса участники покажут «Визитную карточку» с фотопрезентацией. Далее их ожидает творческое состязание, а также «Конкурс-сюрприз». На десерт отцы продемонстрируют свои кулинарные способности и представят на суд жюри блюдо по семейному рецепту.

Жюри будет учитывать творческий характер и оригинальность выступления каждого участника, а также художественное оформление номеров. «Очень сложно на глазах у детей назвать победителем только одного из отцов: для каждого ребенка его папа — лучший. Поэтому мы решили каждого участника удостоить награды в отдельной номинации», — отметила директор центра. Без подарков не уйдет никто.

Помимо конкурсной программы гости и участники конкурса смогут интересно провести время на детской площадке, а также сделать снимки на память в фотозоне.

В числе организаторов мероприятия — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома, Дом гражданских обрядов, Гомельская епархия БПЦ, областное объединение профсоюзов, областные организации Белорусского общества Красного Креста и Белорусского союза женщин.

Конкурс «Отцы — молодцы!» организован по инициативе городского центра социального обслуживания семьи и детей во второй раз. Он проходит раз в два года. Следующее творческое состязание многодетных отцов состоится в 2020 году.

 
Теги: Гомель
 
 
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Финал городского конкурса «Отцы — молодцы!», приуроченного к Международному дню отца, пройдет 15 июня в Гомеле в городском центре культуры, сообщила...
 
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