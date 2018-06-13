Искусственный интеллект провел 100 тысяч симуляций ЧМ по футболу. Россия выиграла в 0,1% попыток

Группа исследователей из Технического университета Дортмунда, Технического университета Мюнхена и Гентского университета настроили алгоритм, который с помощью машинного обучения предсказал наиболее вероятного победителя Чемпионата мира по футболу в России, пишет TJournal .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При выборе чемпиона искусственный интеллект основывался на множестве факторов, среди которых: позиция в рейтинге FIFA, население страны и ее ВВП, шансы от букмекерских контор, количество игроков сборной из одного клуба, средний возраст футболистов и количество победителей Лиги чемпионов в команде.

Учитывая эти факторы, ИИ провел 100 тысяч симуляций турнира — почти в 18% случаев обладателем кубка стала сборная Испании. Неизвестно, корректировалось ли исследование после того, как команда рассталась с главным тренером за день до ЧМ.

По прогнозам алгоритма, у России есть 50% вероятности на выход из группы, но затем шансы попасть в следующие стадии резко уменьшаются. Из 100 тысяч симуляций сборная стала чемпионом мира только в 0,1% попыток.



