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Белорусы 10 месяцев подряд тратят валютные вклады, а рублевые - пополняют

14.06.2018 10:29 — Разное | Tut.by  
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Рублевые вклады белорусов на протяжении 10 месяцев продолжают номинально расти, а в валюте — сокращаться. Об этом свидетельствует майская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За май рублевые вклады увеличились на 45 миллионов рублей (для сравнения: за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало июня рублевые вклады составили 3 миллиарда 671,5 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально сокращались в июле 2017 года.

Депозиты в мае упали на 97,1 миллиона долларов. Напомним, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона). На начало мая вклады в валюте составили 6 миллиардов 320,6 миллиона долларов.

Напомним, двадцать восьмой месяц население Беларуси валюты — 710 млн долларов">остается чистым продавцом наличной валюты, причем в мае чистая продажа выросла на 18% к апрелю, составив, согласно материалам Нацбанка, 234,7 млн долларов.

Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 12,2% к апрелю, до 710,1 млн долларов, покупка валюты выросла на 9,5% до 475,4 млн долларов. Накануне летнего сезона граждане традиционно увеличивают свою активность на валютном рынке, покупая и продавая валюту в соответствии с отпускными планами.

За пять месяцев нынешнего года белорусы сдали 863,9 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Рублевые вклады белорусов на протяжении 10 месяцев продолжают номинально расти, а в валюте - сокращаться.
 
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