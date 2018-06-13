7 июня состоялся выездной семинар-совещание идеологических работников





Роль идеологического актива в жизни Ветковского района и основные направления идеологической работы в трудовых коллективах обсудили участники выездного семинара-совещания 7 июня. В нём приняли участие представители идеологической вертикали района во главе с заместителем председателя Ветковского райисполкома Сергеем Кончицем, а также председатели сельских исполнительных комитетов.

Семинар прошёл в форме дружественного диалога и обмена опытом. Совместно участники обсудили многие наболевшие вопросы. В маршруте посещения значились предприятия и организации на территории Даниловичского и Радужского сельских Советов, деятельность которых на практике раскрывает основные составляющие идеологии белорусского государства.

Как подчеркнул в своём выступлении начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Дмитрий Исаченко, хорошо поставленная идеологическая работа даёт возможность гражданам быть в курсе происходящих событий, доподлинно понимать суть проводимой государственной политики и, самое главное, знать, чем занимается местная власть, куда обращаться для решения своих насущных проблем. Поэтому в основе идеологической работы заложен принцип взаимодействия государственных структур и населения на местах.

Не случайно именно о слаженности действий и взаимопонимании вопрошали участники семинара на каждом объекте посещения.

Известно, что в поле зрения идеолога практически всё, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность людей, — сфера экономики, культуры, образования, медицины. Любой населённый пункт — это свой уникальный микромир, который, хоть и существует по общепринятым законам, но зачастую завязан на отдельных личностях. Например, в Пыхани после упразднения колхоза «Заря» и образования структурного подразделения сельхозпредприятия «Искра-Ветка» очагом активной социальной жизни остались лишь местная базовая школа и Дом культуры. И надо отдать должное руководителям этих учреждений. В согласовании с сельсоветом, их небольшие коллективы регулярно организуют для односельчан праздники и встречи, продолжая будоражить в них активную гражданскую позицию.

Совсем другое настроение царит в Даниловичах, где местное сельхозпредприятие взяло под своё крыло РУП «Гомельэнерго». За последние годы агрофирма имени Лебедева заметно укрепила свои позиции в сельскохозяйственном производстве. Большое внимание здесь уделяют не только производительности труда и системе премирования, но и созданию комфортных и безопасных условий для своих работников. Не без гордости об этом рассказал инженер по охране труда и технике безопасности, старожил предприятия Анатолий Шарамов. Он показал хорошо обустроенный машинно-тракторный парк, действующую баню для работников. «Проявлять заботу о тружениках — составляющая часть идеологической работы в нашем хозяйстве», — резюмировал Анатолий Васильевич.







В Даниловичах участники семинара посетили местный православный храм Святителя Николая Чудотворца, где их встречал настоятель храма протоиерей Андрей Булацкий. Внутренний свет и активная жизненная позиция позволили этому человеку обрести уважение среди прихожан. Во многом благодаря его личности в Даниловичском детском саду-начальной школе сумели организовать воспитательную работу с учащимися на традициях Белорусской православной церкви, рассказала участникам семинара директор учреждения Ирина Скибунова. Духовное воспитание взрослых и детей также формирует нашу идеологию. Тем более, когда в этом есть заинтересованность и властных структур, и священнослужителей.

Тесное взаимодействие сельисполкома со всеми учреждениями соцкультбыта и местным сельхозпредприятием сложилось на территории Радужского сельского Совета. При посещении машинно-тракторного парка УСП «Радуга-Агро», Радужского детского сада и средней школы было заметно, что здесь действуют в одной команде — все настроены на улучшение жизни в родной деревне. Ключевая концепция общественной деятельности базируется на патриотизме — искренней любви к своей малой родине.

В ходе пленарного заседания об организации идеологической работы с населением рассказал председатель Светиловичского сельисполкома Олег Азарченко.

В своём выступлении о ходе воспитательного процесса в школе во время каникул главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Татьяна Помозова обратила внимание на необходимость взаимодействия с семьями учащихся, более активное приобщение детей к спортивно-массовой работе и труду, чтобы предупреждать противоправное поведение несовершеннолетних.

Идеологическую работу на Ветковщине невозможно представить без участия районной газеты. Все самые главные, достоверные, от первоисточников, новости можно узнать лишь из нашей районки, напомнил главный редактор учреждения Николай Юрченко. В июне стартовала очередная подписная компания. Подписка на нашу газету — свидетельство глубокой сознательности и активной жизненной позиции.

Завершая семинар, Сергей Кончиц сделал акцент на том, что роль идеологической работы имеет большое значение для жизни нашего общества — работа идеолога это работа с человеком и для человека, работа, которая должна отзываться добром. Он также напомнил, что в этом году среди идеологически значимых для нашего района мероприятий предстоят празднование Дня независимости, 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, 100-летие комсомола. В ближайшие выходные, 23 июня, наш район принимает гостей из России, Украины и Беларуси в рамках ежегодного праздника «Славянское единство», который в этом году пройдёт под эгидой Года малой родины.

Наталья ТИТУШКИНА.